Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Eğitim Haberleri Son dakika: KPSS-2021/6 Ticaret Bakanlığı yerleştirme sonuçları açıklandı!
Giriş Tarihi: 11.6.2021 14:12 Son Güncelleme: 11.6.2021 14:14

Son dakika: -2021/6 Ticaret Bakanlığı yerleştirme sonuçları açıklandı!

Son dakika: KPSS-2021/6 Ticaret Bakanlığı yerleştirme sonuçları açıklandı!

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından gelen son dakika açıklaması ile beraber -2021/6 Ticaret Bakanlığının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme Sonuçları Açıklandı. Başvuruda bulunan binlerce aday bugün itibarıyla AİS ekranı üzerinden sonuçlarını sorgulayabilecek. İşte ÖSYM’den gelen son dakika KPSS-2021/6 Ticaret Bakanlığı yerleştirme sonuçları açıklaması ve konuya dair tüm detaylar…

'den gelen son dakika açıklaması ile beraber KPSS-2021/6 kapsamındaki Ticaret Bakanlığı yerleştirme sonuçları açıklandı. 27 Mayıs – 03 Haziran 2021 tarihleri arasında tercih yapan adaylar bugün itibarıyla sonuçlarını AİS üzerinden sorgulayabilecek.

KPSS-2021/6 TİCARET BAKANLIĞI YERLEŞTİRME SONUÇLARI AÇIKLANDI!

ÖSYM'nin resmi sitesinde bulunan açıklama şöyle;

27 Mayıs – 03 Haziran 2021 tarihleri arasında tercihleri alınan -2021/6 Ticaret Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 11 Haziran 2021 tarihinde saat 14.00'ten itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile erişebileceklerdir.

Yerleştirme sonuçlarına ilişkin sayısal bilgiler Ek'te sunulmuştur.

Sorgulama ekranı için tıklayınız

ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: KPSS-2021/6 Ticaret Bakanlığı yerleştirme sonuçları açıklandı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA