ÖSYM'den gelen son dakika açıklaması ile beraber KPSS-2021/6 kapsamındaki Ticaret Bakanlığı yerleştirme sonuçları açıklandı. 27 Mayıs – 03 Haziran 2021 tarihleri arasında tercih yapan adaylar bugün itibarıyla sonuçlarını AİS üzerinden sorgulayabilecek.

KPSS-2021/6 TİCARET BAKANLIĞI YERLEŞTİRME SONUÇLARI AÇIKLANDI!

ÖSYM'nin resmi sitesinde bulunan açıklama şöyle;

27 Mayıs – 03 Haziran 2021 tarihleri arasında tercihleri alınan KPSS-2021/6 Ticaret Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 11 Haziran 2021 tarihinde saat 14.00'ten itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile erişebileceklerdir.

Yerleştirme sonuçlarına ilişkin sayısal bilgiler Ek'te sunulmuştur.

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