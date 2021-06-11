YKS için depar zamanı

26-27 Haziran tarihlerinde düzenlenecek Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS
) sayılı günler kaldı. Bu kritik döneme ilişkin "Sınav maratonunda depar atacağımız an geldi" diyen İstanbul Ayvansaray Üniversitesi
'nden Psikolojik Danışman ve Rehber Öğretmen Özgür Akoğlan, son 2 hafta kurallarını şöyle sıraladı:
Ders çalışma sürelerinizi 2 saatten aşağı çekmeyin. Unutmayın sınavda 2 saat 15 dakika oturacaksınız, fiziksel olarak alışmanız lazım.
Seri denemelere başlayın, bir gün TYT, ertesi gün AYT
çözün.
Günlük çözülen soru sayısı 400'ün altına düşmemeli ancak eksik olduğunuz konulardan çözmeye gayret edin. Nicelikle değil nitelikle ilgilenin.
Fark derslerinden bol soru çözün. Eşit ağırlık
öğrencileri fizik, kimya, biyoloji; sayısal öğrencileri tarih, coğrafya, felsefe, din kültürü soruları çözmeli.
Denemelerde başarısız olduğunuz konulardan çıkacak sorularla uğraşmaya devam edin.
Son 4 yılın TYT ve AYT sorularını çözün. ALES
sorularına, IB Programı sorularına göz atın.
Çalışırken kusursuz ve sessiz ortamlarda çalışmayın, müzik dinleyerek ya da televizyon karşısında çalışmayın. Çünkü beynimiz koşullanır, sınavda aynı ortamı arar.
Her gün en az 40 paragraf tipi soru çözün.
Sınava kalan süreyi düşünmeyi bırakıp sonuca odaklanın. Deneme sınavı sonuçları sizde kaygı oluşturuyorsa puan hesaplama yapmayın. Sadece yanlış yaptığınız soru tiplerine bakın.
ADAYLARIN SINAVA GİRECEĞİ YERLER BELLİ OLDU
26 Haziran'da uygulanacak YKS 1. oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT), 27 Haziran'da uygulanacak YKS 2. oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve YKS 3. oturum Yabancı Dil Testi (YDT) adaylarının sınava girecekleri bina ve salonlara atanma işlemleri tamamlandı. Adaylar sınava girecekleri yer bilgisini gösteren sınava giriş belgesini, ÖSYM
'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebilecek.