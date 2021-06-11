YKS sınav yerleri ve giriş belgesi sorgulama ekranı: ÖSYM 2021 YKS sınav yerleri giriş belgesi nasıl alınır?

Üniversite sınavı için son çalışmalar yapılırken 2021 YKS sınav yerleri de belli oldu. ÖSYM'nin yaptığı açıklamaya göre, YKS sınav yerleri ve giriş belgesi sorgulama ekranı erişime açıldı. YKS sınav yerleri ile adaylar TYT, AYT ve YDT oturumlarına nerede, hangi okulda katılım göstereceğini görüntüleyebiliyor. Bu gelişme ile beraber ÖSYM AİS YKS sınav giriş belgesi alma ekranı üzerindeki yoğunluk da artış gösterdi.

ÖSYM YKS OKUL YERLERİ SORGULAMA

ÖSYM tarafından 2021 YKS sınav yerleri ile ilgili olarak son dakika açıklaması yapıldı. ÖSYM'nin açıklamasında, günlerdir merak edilen YKS sınav yerleri açıklandı mı sorusuna netlik kazandırıldı. Buna göre, YKS sınav giriş belgesi sorgulama ekranı erişime açıldı. Bu yıl TYT 26 Haziran'da, AYT ve YDT ise 27 Haziran'da gerçekleştirilecek. Peki, YKS sınav yerleri giriş belgesi nasıl alınır, sınav yerleri sorgulama nereden yapılır?

İşte, 2021 YKS sınav yerleri sorgulama ekranı