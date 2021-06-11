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Giriş Tarihi: 11.6.2021 11:23 Son Güncelleme: 11.6.2021 11:23

ve giriş belgesi sorgulama ekranı: 2021 YKS sınav yerleri giriş belgesi nasıl alınır?

YKS sınav yerleri ve giriş belgesi sorgulama ekranı: ÖSYM 2021 YKS sınav yerleri giriş belgesi nasıl alınır?

YKS 2021 kapsamında geri sayım sürüyor. Öğrenciler, son çalışmalarını gerçekleştirirken bir yandan da sınava yönelik bilgi edinmeye çalışıyor. tarafından yapılan açıklamaya göre, 2021 açıklandı. Bu gelişmenin ardından ÖSYM AİS YKS sınav yerleri sorgulama ekranı hakkındaki araştırmalar hız kazandı. Adaylar, YKS sınav yerleri ve giriş belgesi ile TYT, AYT ve YDT oturumlarına nerede katılım göstereceğini öğrenebiliyor. Peki, ÖSYM YKS sınav giriş belgesi nasıl alınır, nerede öğrenilir? İşte, üniversite sınavı YKS sınav yerleri sorgulama ekranı 2021

Üniversite sınavı için son çalışmalar yapılırken 2021 de belli oldu. 'nin yaptığı açıklamaya göre, YKS sınav yerleri ve giriş belgesi sorgulama ekranı erişime açıldı. YKS sınav yerleri ile adaylar TYT, AYT ve YDT oturumlarına nerede, hangi okulda katılım göstereceğini görüntüleyebiliyor. Bu gelişme ile beraber ÖSYM AİS YKS sınav giriş belgesi alma ekranı üzerindeki yoğunluk da artış gösterdi.

ÖSYM YKS OKUL YERLERİ SORGULAMA

ÖSYM tarafından 2021 YKS sınav yerleri ile ilgili olarak son dakika açıklaması yapıldı. ÖSYM'nin açıklamasında, günlerdir merak edilen YKS sınav yerleri açıklandı mı sorusuna netlik kazandırıldı. Buna göre, YKS sınav giriş belgesi sorgulama ekranı erişime açıldı. Bu yıl TYT 26 Haziran'da, AYT ve YDT ise 27 Haziran'da gerçekleştirilecek. Peki, YKS sınav yerleri giriş belgesi nasıl alınır, sınav yerleri sorgulama nereden yapılır?

İşte, 2021 YKS sınav yerleri sorgulama ekranı

YKS SINAV YERLERİ AÇIKLANDI!

26 Haziran 2021 tarihinde uygulanacak olan 2021-YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT), 27 Haziran 2021 tarihinde uygulanacak olan 2021-YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve 2021-YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT) adaylarının sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden 10 Haziran 2021 tarihinde saat 09.00'dan itibaren T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir.

YKS SINAV YERLERİ SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

ADAYLAR DİKKAT!

2021-YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT) ve 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) için adaylar saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır.

2020-YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT) için adaylar saat 15.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır.

YKS TARİHİ DEĞİŞECEK Mİ?

Milyonlarca öğrenciyi yakından ilgilendiren YKS, 26-27 Haziran tarihlerinde yapılacak.

Tarihin yeniden değişmesi beklenmiyor.

TYT NE ZAMAN?

Birinci oturum olan Temel Yeterlilik Testi TYT 26 Haziran 2021 tarihinde saat 10:15'te uygulanacak.

AYT NE ZAMAN?

İkinci oturum olan Alan Yeterlilik Testi AYT 27 Haziran 2021 tarihinde saat 10:15'te uygulanacak.

YDT NE ZAMAN?

Üçüncü oturum olan Yabancı Dil Testi YDT 27 Haziran 2021 tarihinde 15:45'te uygulanacak.

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YKS sınav yerleri ve giriş belgesi sorgulama ekranı: ÖSYM 2021 YKS sınav yerleri giriş belgesi nasıl alınır?
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