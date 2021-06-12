Dönem içerisinde gerçekleştirilen sınavlarda yeterli puanı alamayan binlerce öğrenci AÖF yaz okulu sınavları ile derslerden geçebilmek adına yeni bir fırsat elde edebilecek. Hal böyleyken geçtiğimiz gün açıklanan sınav sonuçlarıyla beraber "2021 AÖF yaz okulu kayıtları ne zaman, sınavlar online mı olacak?" soruları da gündeme taşındı. Açıköğretim AÖF yaz okulu kayıt ve sınav tarihleri için gözler Anadolu Üniversitesi tarafından gelecek açıklamaya çevrildi. İşte konuya dair tüm detaylar…