4. sınıf destekleyici ve açıklayıcı ifadeler konu anlatımı - Destekleyici ve açıklayıcı ifadeler ile ilgili örnek cümleler

Konuşma ve yazı dilinde daha etkili ve güçlü anlatımlar yapmak için destekleyici ve açıklayıcı ifadelere başvurulmaktadır. Destekleyici ve açıklayıcı ifadeler 4. Sınıf Türkçe dersi için önemli olan konular arasında yer alır. Yazımızda daha etkili anlatımlar yapmanızı sağlayacak destekleyici ve açıklayıcı ifadeleri ve kullanılan sözcükleri paylaşacağız.
DESTEKLEYİCİ VE AÇIKLAYICI İFADELERDE KULLANILAN SÖZCÜKLER NELERDİR?
Destekleyici ve açıklayıcı anlatım sırasında farklı sözcükler kullanılabilir. Bu sözcükler ile anlatımlarınız daha da güçlenecek, ifade etmek istediğiniz cümleleri pekiştirebileceksiniz. İşte destekleyici ve açıklayıcı cümlelerde en çok kullanılan kelimeler.
- Örnek olarak
- Çünkü
- Ayrıca
- Özellikle
- Açıkçası
- Üstelik
- Başka bir deyişle
- Doğrusu
- Yani
- Hatta
DESTEKLEYİCİ VE AÇIKLAYICI İFADELER İLE İLGİLİ ÖRNEK CÜMLELER
- Kitap okumak zihni geliştirir başka bir deyişle yeni dünyaların kapısını aralar.
- Bu hatayı hanginiz yaptı emin değilim ama açıkçası bununla ilgili bir tahminim var.
- Okulun en çalışkan öğrencilerinden diyebilirim hatta okulun en çalışkan öğrencisi.
- Bazı müzikleri defalarca dinleyebilirsiniz. Örneğin Neşet Erteş şarkıları.
- Hayal kurarken ayaklarımız yere basmalıdır. Yani gerçekleşmeyecek hayallerin peşinden koşmamalıyız.
- Su çok temizdi adeta denizin dibindeki tüm taşlar gözüküyordu.
- Onun bazı huylarını çok eleştiriyorum hatta tahammül edemiyorum.
- Özgüven her zaman çok önemlidir yani kendine güvenmeden başarılı olamazsın.
- Onun bu olaya bu kadar tepki göstereceğini bilmiyordum doğrusu tepki vermede şaşırdım.
- Bizim takım oynadığı her maçta rakiplerini yenmeyi bildi daha doğrusu rakibini sahada hezimete uğrattı.
- Türkiye'nin toprakları çok değerli yani ülkenin her bir köşesinden verim alabilir.
- Bu aralar Elif'in ders notlarında hızlı bir artış var açıkçası bu kadar iyi bir gelişmeyi kimse beklemiyordu.
- Uçakla yolculuk etmeyi sevmiyorum hatta uçağa binmekten çok korkuyorum.
- Dün ders çalıştık hatta sınavı bile tamamladık.
- Sınavlarda başarılı olmak için çaba göstermelisin yani başarılı olmak istiyorsan çalışmalısın.
- Mehmetçikler vatan için canlarını verdi daha doğrusu bu vatan için şehit oldular.
- O sınavı hiç önemsemiyordu hatta sınava hiç çalışmamıştı.