Hal ekleri isme gelerek kullanılan eklerdir. Türkçe dil bilgisinin temel konularından biri la hal ekleri 5'e ayrılır. Peki, 4. sınıf durum hal ekleri konu anlatımı - Hal eki nedir? İşte konuyla ilgili bilinmesi gereken tüm detaylar.

HAL EKİ NEDİR?

Hal eki cümle içinde adların sahip oldukları anlam ve görevleri belirler. Hal ekleri yönelme, bulunma, belirtme, yalın ve ayrılma hali olarak 5'e ayrılır. Burada sadece ismin yalın halinde ek bulunmaz. Diğerlerinde hal eki alınmalıdır.

HAL EKİ TÜRLERİ NELERDİR?

1 – Yalın hali: İsmin yalın halinde ek bulunmaz. Ancak isim hal ekinden farklı bir ek alabilir. Bu ek alma durumunda isim yine de yalın hal olarak kabul edilir.

Elif armut yıkadı (Armut)

Esma kitap yazıyor (Kitap)

Gençler geleceğin teminatıdır (Gençler)

2- Belirtme hali: Burada isim ı,-i,-u,-ü ekleri alır. Ancak adın sonu ünlü bir harf ile biterse belirtme eki ile ad arasına kaynaştırma harfi eklenir.

Sevgiyi : Sevgi- y-i

Burada -i eki belirtme, -y harfi ise kaynaştırma olarak kullanılmıştır.

3- Yönelme hali: -a ve -e ekleri Türkçe dil bilgisinde yönelme ekleri olarak tanımlanır. Kullanıldığı isme yönelme ifadesi katar. Yönelme ekini bulmak için kelimeye kime ve neye sorularını sorabilirsiniz.

Karaköy: Karaköy – e

Burada -e harfi yönelme eki olarak kullanılmıştır.

4- Bulunma hali: -de, -da, -te, -ta ekleri ismin bulunma hali ekleridir. İsmin cümlede bulunduğu yeri belirtmek için kullanılır.

Evde çantam kaldı: Ev-de

Bu cümlede çantanım kaldığı yer belirtilmek istenmiştir.

5- Ayrılma hali: -de, -den, -ten, -te ekleri ayrılma hali ekleridir. Kullanıldığı cümleden ismin ayrılma halini anlatır.

Uçak İzmir'den kalktı: İzmir-den

CÜMLE İÇERİSİNDE İSMİN HALLERİNİN KULLANIM ÖRNEKLERİ

İsmin halleri bulunma, yönelme, yalın, belirtme ve ayrılma olarak 5 farklı şekilde isimlere getirilir. Gelin ismin hallerinin cümle içerisindeki kullanımına bakalım.