4. sınıf eş anlamlı kelimeler konu anlatımı - Türkçe eş anlamlı kelimeler sözlüğü

Türkçe'de farklı yazılan kelimelerin bazıları aynı anlamı taşıyabilir. Anlamdaş ya da eş anlamlı olarak ifade edilen bu konuda okunuş ve yazılış olarak farklı olan bu kelimeler cümle içinde aynı anlama gelebilir. 4. sınıf eş anlamlı kelimelerin kullanımı ve anlamları hakkında tüm detayları yazımızda bulabilirsiniz.
EŞ ANLAMLI KELİME NEDİR?
Eş anlamlı ya da anlamdaş olan tanımlanan, yazılışı ve okunuşu farklı olsa da aynı anlama gelen kelimeler Türkçe'de günlük hayat konuşmalarında sıklıkla kullanılır. Bazı durumlarda bu kelimeler cümle içerisinde birbiri yerine kullanılır. Bu kullanımlar anlatımların daha güçlü ve etkili olması için tercih edilebilir. Eş anlamlı kelimelerden bir tanesi ise genel olarak yabancı kökenli olarak karşımıza çıkar.
TÜRKÇE EŞ ANLAMLI KELİMELER SÖZLÜĞÜ
Türkçe'de eş anlamı bulunan pek çok kelime vardır. Eş anlamlı kelimede kullanılan kelimenin yerine anlamdaşını kullansanız da cümle anlamında bir değişiklik meydana gelmez. Bu yüzden gönül rahatlığı ile kullanılabilir. Eş anlamlı kelimelerde özellikle yabancı kökenli olan kelimeler kullanıldığında cümlenin daha dikkat çekici olmasına fayda sağlayabilir. Günlük hayatta da sıklıkla kullanılan bu kelimelerin bazıları ise bilinmemektedir. İşte günlük hayatta kolaylıkla kullanabileceğiniz eş anlamlı kelimelere örnekler:
EŞ ANLAMLI SÖZCÜKLERDE BAZI DURUMLAR
Eş anlamlı kelimelerden bazıları birbirini yerine kullanılamayabilir.
İkiden fazla kelime eş anlamlı olabilir.
Eş anlamlı kelimeler Türkçe'ye girmiş olan yabancı kelimeler ile ortaya çıkmıştır. Bu kelimelerden bazıları şunlardır: