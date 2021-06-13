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Giriş Tarihi: 13.6.2021 08:35

4. sınıf konu anlatımı - Türkçe eş anlamlı kelimeler sözlüğü

4. sınıf eş anlamlı kelimeler konu anlatımı - Türkçe eş anlamlı kelimeler sözlüğü

Türkçe müfredatında yer alan önemli konulardan biridir. Eş anlamlı kelime yazılışı farklı ancak anlamı aynı olan sözcüklere verilen addır. Bir sözcüğün eş anlamlı olup olmadığını anlamak için cümle içerisindeki anlamına bakılmalıdır. Buna aynı zamanda anlamdaş da denir. 4. sınıf eş anlamlı kelimeler konu anlatımı - Türkçe eş anlamlı kelimeler sözlüğü konusunu detayları ve örnekleri ile sizler için hazırladık.

Türkçe'de farklı yazılan kelimelerin bazıları aynı anlamı taşıyabilir. Anlamdaş ya da eş anlamlı olarak ifade edilen bu konuda okunuş ve yazılış olarak farklı olan bu kelimeler cümle içinde aynı anlama gelebilir. 4. sınıf eş anlamlı kelimelerin kullanımı ve anlamları hakkında tüm detayları yazımızda bulabilirsiniz.

EŞ ANLAMLI KELİME NEDİR?

Eş anlamlı ya da anlamdaş olan tanımlanan, yazılışı ve okunuşu farklı olsa da aynı anlama gelen kelimeler Türkçe'de günlük hayat konuşmalarında sıklıkla kullanılır. Bazı durumlarda bu kelimeler cümle içerisinde birbiri yerine kullanılır. Bu kullanımlar anlatımların daha güçlü ve etkili olması için tercih edilebilir. Eş anlamlı kelimelerden bir tanesi ise genel olarak yabancı kökenli olarak karşımıza çıkar.

TÜRKÇE EŞ ANLAMLI KELİMELER SÖZLÜĞÜ

Türkçe'de eş anlamı bulunan pek çok kelime vardır. Eş anlamlı kelimede kullanılan kelimenin yerine anlamdaşını kullansanız da cümle anlamında bir değişiklik meydana gelmez. Bu yüzden gönül rahatlığı ile kullanılabilir. Eş anlamlı kelimelerde özellikle yabancı kökenli olan kelimeler kullanıldığında cümlenin daha dikkat çekici olmasına fayda sağlayabilir. Günlük hayatta da sıklıkla kullanılan bu kelimelerin bazıları ise bilinmemektedir. İşte günlük hayatta kolaylıkla kullanabileceğiniz eş anlamlı kelimelere örnekler:

  • Okul- Mektep
  • İhtiyar – Yaşlı
  • Araç – Vasıta
  • Sulh – Barış
  • Hak – Adalet
  • Çabuk- Acele
  • Sayı – Adet
  • Yanıt – Cevap
  • Misafir – Konuk
  • Sınav – İmtihan
  • Sorun – Mesele
  • Yıl – Sene
  • Ölüm – Vefat
  • Siyah – Kara
  • Değer – Kıymet

EŞ ANLAMLI SÖZCÜKLERDE BAZI DURUMLAR

Eş anlamlı kelimelerden bazıları birbirini yerine kullanılamayabilir.

  • Kara bahtlı: Kara kelimesinin anlamdaşı siyahtır. Ancak siyah bahtlı kullanımı uygun olmadığı için kullanılmaz.

İkiden fazla kelime eş anlamlı olabilir.

  • Ara sıra – Zaman zaman – Kimi zaman
  • Zelzele – Yer sarsılması – deprem

Eş anlamlı kelimeler Türkçe'ye girmiş olan yabancı kelimeler ile ortaya çıkmıştır. Bu kelimelerden bazıları şunlardır:

  • Siyah – Kara
  • Savaş – Harp
  • İcat – Buluş
  • Okul- Mektep
  • Gaye- Amaç
  • Ek – İlave
  • İmtihan – Sınav
  • Dil- Lisan
  • His - Duygu

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4. sınıf eş anlamlı kelimeler konu anlatımı - Türkçe eş anlamlı kelimeler sözlüğü
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