4. sınıf eş sesli (sesteş) kelimeler konu anlatımı - Eş sesli kelimelerdir? Örnekler ve sesteş kelimeler sözlüğü

Eş sesli kelimeler hem yazılış hem de okunuş olarak aynıdır. Ancak bu kelimelerin anlamları farklı olabilir. Sesteş kelimeler olarak da tanımlanan bu konuda kelimeler arasındaki farkı anlayabilmek için cümle içerisinde es sesli kullanım yapmamız gerekir. Anca bu şekilde sesteş olan kelimelerin hangi anlamlar ile kullanıldığını fark edebiliriz. İşte 4. sınıf eş sesli (sesteş) kelimeler konu anlatımı...

EŞ SESLİ KELİMELERDİR?

Eş sesli kelimeler yazılışları ve okunuşları aynı olan ancak anlamları farklı olan kelimelerdir. Bu kelimeler ses anlamı olarak birbirleriyle aynı olsa da anlam bakımından tamamen farklılık göstermektedir. Sesteş kelime olarak da adlandırılan bu kelimelerde dikkat edilmesi gereken ise hem insan hem de hayvan isimlerinde kullanılan kelimelerin bu kategoriye girmemesidir.

ÖRNEKLER VE SESTEŞ KELİMELER SÖZLÜĞÜ

Eş sesli kelimeler için pek çok farklı örnek verilebilir. Gelin bu örnekleri detaylı bir şekilde beraber inceleyelim.

Eş sesli kelimelere örnekler: Atlet, cilt, yaz, gül, sıra, güç, kazan, ekmek, ocak, aç, bin, at, çay, koca, sıra, yaş.

Benim defterim var.

Elif eve herkesten önce vardı.

Bu iki örnekte de var kelimesi sesteştir. İlk cümlede "defterim var" derken var olan bir durum anlatılmak istenmiştir. İkinci cümlede ise "var" kelimesi bir kişinin bir yerden başka bir yere gidişini ifade etmek için kullanılmıştır.

Çocuğun boğaz ağrısı var.

Boğazda çok keyifli bir gezinti yaptık.

İki cümleyi incelediğimizde "boğaz" kelimesi aynı yazılıp okunmasına rağmen farklı şekillerde kullanılmıştır. İlk cümlede insan vücudunun bir parçası olan "boğaz"ı anlatmak istenirken, ikinci cümlede ise denizi tanımlayan boğaz anlatılmak istenmiştir.

Kalorifer kazanını tamir etti.

Yarışı ben kazanmak istiyorum.

İki cümlede de "Kazan" kelimesi sesteş anlamıyla kullanılmıştır. İlk cümlede kullanılma amacı kalorifer dairesindeki teknik bir terimi ifade etmek içindir. İkinci cümledeki kullanım amacı ise bir yarış sonucunda elde edilmesi hedeflenen başarıyı tanımlar.

Örneklerden de anlaşılacağı üzere eş anlamlı kelimeler aynı yazılıp okunur ancak farklı anlamları ifade eder.