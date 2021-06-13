Türkçe dil bilgisi konularından biri olan fiiller eylem olarak da adlandırılır. Fiiller anlamlar ve yapılarına göre ikiye ayrılır. 4. sınıf fiiller (eylemler) konu anlatımı - Fiil nedir? Örnekler ve test soruları hakkında bilinmesi gerekenleri sizler için hazırladık.

FİİL NEDİR?

Fiil, varlıklar tarafından yapılan işleri, oluşları ve hareketleri anlatmak için kullanılan sözcüklerdir. Kendi içinde farklı konulara ayrılan fiillerde mastar konusu da önemli bir yer tutar. Mastar eklerinin kullanımı ile bir sözcüğün fiil olup olmadığı kolaylıkla anlaşılabilir. Bir kelimeye mastar ekleri getirildiğinde anlam bozulmuyorsa bu kelimenin fiil olduğunu gösterir.

FİİLLERDE ZAMAN VE ÖRNEKLER

Eylemlerde zaman konusu kendi içinde 4'e ayrılır. Cümle içerisinde eklemler işin yapılma zamanına göre farklı eklerle kullanılabilir. Kullanılan bu ekler sayesinde eylemin ne zaman yapıldığını öğrenebiliriz.

Dün okula gittik – İşin yapıldığı belirtilmiştir.

Okula gidiyorum – İşin yapılıyor olduğu belirtilmiş.

Okula gideceğiz – İşin yapılacağını belirtiyor.

Eylemlerde geçmiş zaman:

Eylemi anlatırken daha önce yapıldığını belirtir. Di'li ve miş'li olmak üzere iki çeşidi bulunur.

Amcamlar gel- di (Di'li geçmiş zaman)

Amcamlar gel- miş ( Miş'li geçmiş zaman)

Eylemlerde şimdiki zaman:

Eylemin anlatıldığı zamanda yapıldığını belirtir. -yor eki kelimenin gövde ya da kökünde bulunur.

Kitap oku- yor- um

Eylemlerde gelecek zaman:

Eylemin anlatıldığı amanda değil daha ileriki zamanda yapılacağını belirtir. -ecek, -acak eki kelimenin gövdesine ya da köküne getirilir.

Birazdan akşam o- la- cak

Eylemlerde geniş zaman:

Fiilerde geniş zaman kavramı geçmiş, gelecek ve şimdiki zaman kavramlarını kapsar. Yapılan iş ve oluşların her an yapıldığını gösteren zamandır. (e)r ve (a)r ekleri eylemin köküne eklenir. Olumsuz yapmak için ise – mez eki kullanılır.

Her sabah işe gi- der.

Her gün çiçekleri su – lar

EYLEMLER TEST SORUSU ÖRNEKLERİ

1. Aşağıda yer alan kelimlerde eylemin adı hangisinde yanlış verilmiştir.

A-Öğrenmek – Öğreneceğim

B-Sulamışlar -Sulamak

C-Düşünmek- Düşünüyorum

Cevap – B şıkkı

2. Aşağıdaki kelimelerden hangisi işin yapılmadığını bildirmiştir?

A-Süpürmüş

B-Süpürecek

C-Süpürmemiş

Cevap- A şıkkı