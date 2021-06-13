Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Eğitim Haberleri 4. sınıf genel ve özel ifadeler konu anlatımı - Genel ve özel durum bildiren ifadeler nelerdir?
Giriş Tarihi: 13.6.2021 16:24

4. sınıf genel ve konu anlatımı - Genel ve özel durum bildiren ifadeler nelerdir?

4. sınıf genel ve özel ifadeler konu anlatımı - Genel ve özel durum bildiren ifadeler nelerdir?

Genel ve özel durumları anlatan ifadeler Türkçe’de kişilerin anlatım yaptıkları sırada var olan olayın hangi aralıklar ile gerçekleştiğini belirtmek için kullanılır. Genel ve özel durumları ifade eden kullanımlarda anlatılmak istenen kişilerin olay ya da iş durumundaki ilgisini göstermektir. Peki, 4. sınıf genel ve konu anlatımı - Genel ve özel durum bildiren ifadeler nelerdir?

4. sınıf genel ve konu anlatımı - Genel ve özel durum bildiren ifadeler nelerdir? hakkında bilinmesi gereken temel bilgiler genel ve özel anlamın tanımının bilinmesidir. Genel ve özel anlamlı ifadeler kişilerin o olay ve durum ile ola ilgisini ve olayların hangi sıklıkla gerçekleştiğini ifade etmek için kullanılır. Bu yazımızda genel ve özel ifadeler ve kullanımı hakkında merak edilenleri sizler ile paylaşacağız.

GENEL İFADELER NELERDİR?

genellikle günlük hayat içerisinde kişilerin yaptıkları durumları ifade eden kelimelerdir. Genel durumları ifade etmek için kullanılan ifadeler ise şunlardır: Çoğu zaman, tamamen, her zaman, genellik, sık sık, genel olarak, hep, sürekli, çoğunlukla.

ÖZEL İFADELER NELERDİR?

Özel ifadeler genel ifadelerin aksine günlük hayatımızda her zaman değil ara sıra yapılan eylemsel ve sözsel kullanımlardır. Özle ifadelerde en çok kullanılan ifadeler ise şu şekildedir: Bazıları, birkaçı, kısmen, biri, bazısı, bazen, özel olarak, sadece, birkaçı, yalnız.

GENEL VE ÖZEL DURUM BİLDİREN ÖRNEK CÜMLELER

Genel ve özel durumları bildiren ifadeler ile günlük hayat içerisinde yaptığınız ya da nadiren yaptığınız durumları belirtebilirsiniz. Genel ve özel durum ifadeleri ile kurulan örnek cümleler aşağıdaki gibidir:

  • Özel durum: Gözlüğümü sadece kitap okuduğumda takarım.
  • Genel durum: Akşam yemeğinde genellikle hafif yemek yerim.
  • Genel durum: Aldığım kitapların hepsi çok iyi kitaplardı.
  • Genel durum:Arkadaşım iş yerinde her zaman aynı yanlışa düşüyor.
  • Özel durum: Eski yıllara ait oyunlardan her zaman daha fazla keyif alırım.
  • Geel durum: Hakemin maç sırasında verdiği kararlar yanlış değildi.
  • Özel durum: Antalya'da kar yağdığı sık görülen bir olay değildir.
  • Özel durum: Sırrını sadece bana güvenerek anlattığını söyledi.
  • Genel durum: Öğrencilerin sürekli beni aramasından rahatsız oluyorum.
  • Özel durum: İnsan bazen her şeyden uzaklaşarak yalnız kalmak istiyor.
  • Özel durum: Ben çilek yemekten hiç hoşlanmam.
  • Genel durum: Güney Yarım Küre'de yaz mevsimi iken Kuzey Yarım Küre'de kış mevsimi yaşanmaktadır.

ARKADAŞINA GÖNDER
4. sınıf genel ve özel ifadeler konu anlatımı - Genel ve özel durum bildiren ifadeler nelerdir?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA