4. sınıf genel ve özel ifadeler konu anlatımı - Genel ve özel durum bildiren ifadeler nelerdir? hakkında bilinmesi gereken temel bilgiler genel ve özel anlamın tanımının bilinmesidir. Genel ve özel anlamlı ifadeler kişilerin o olay ve durum ile ola ilgisini ve olayların hangi sıklıkla gerçekleştiğini ifade etmek için kullanılır. Bu yazımızda genel ve özel ifadeler ve kullanımı hakkında merak edilenleri sizler ile paylaşacağız.

GENEL İFADELER NELERDİR?

Genel ifadeler genellikle günlük hayat içerisinde kişilerin yaptıkları durumları ifade eden kelimelerdir. Genel durumları ifade etmek için kullanılan ifadeler ise şunlardır: Çoğu zaman, tamamen, her zaman, genellik, sık sık, genel olarak, hep, sürekli, çoğunlukla.

ÖZEL İFADELER NELERDİR?

Özel ifadeler genel ifadelerin aksine günlük hayatımızda her zaman değil ara sıra yapılan eylemsel ve sözsel kullanımlardır. Özle ifadelerde en çok kullanılan ifadeler ise şu şekildedir: Bazıları, birkaçı, kısmen, biri, bazısı, bazen, özel olarak, sadece, birkaçı, yalnız.

GENEL VE ÖZEL DURUM BİLDİREN ÖRNEK CÜMLELER

Genel ve özel durumları bildiren ifadeler ile günlük hayat içerisinde yaptığınız ya da nadiren yaptığınız durumları belirtebilirsiniz. Genel ve özel durum ifadeleri ile kurulan örnek cümleler aşağıdaki gibidir: