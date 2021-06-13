4. sınıf isimler (adlar) konu anlatımı - İsim türleri, çeşitleri ve özellikleri ile örnekleri

Ad, sözlü olarak duygu, kavram, düşünce ve varlıkların tanımlanması için kullanılır. Adlar konusu kendi içerisinde farklı başlıklar ile incelenebilir. Varlıklarına Verilişlerine Göre İsimler, Varlıkların Sayılarına Göre İsimler ve Varlıkların Oluşuna Göre İsimler olarak 3'e ayrılan 4. sınıf isimler (adlar) konu anlatımı - İsim türleri, çeşitleri ve özellikleri ile örneklerini sizler için hazırladık.

İSİM TÜRLERİ NELERDİR?

İsim türleri 3'e ayrılır. Bunlar:

1 - Varlıklarına Verilişlerine Göre İsimler

Özel ve cins isimler olarak kendi içerisinde 2'ye ayrılır. Özel isimler, tek olan varlıkları karşılar.

Cins isimler ise aynı türü karşılayan kavram ve varlıklar için kullanılır.

2- Varlıkların Sayılarına Göre İsimler

Varlıkların sayılarına göre isimler tekil, çoğul ve topluluk olarak kendi içinde 3'e ayrılır. Tekil isimler, aynı türe sahip olan varlıklardan sadece birini karşılar. Çoğul isimler, aynı türe sahip olan varlıkların birden fazla olanını karşılar. Çoğul isim oluşturulurken -lar eki kullanılır. Ancak -lar eki bazen kullanıldığı kelimeye farklı anlamlarda katabilir. Örneğin Faruk Beyler kullanımında bu bir çoğul anlam değil saygı anlamı katmak için kullanılmıştır. Topluluk ismi ise çoğul eki almaz ancak belirli bir grubu ya da kalabalığı simgeler.

3- Varlıkların Oluşuna Göre İsimler

Varlıkların oluşuna göre isimler soyut ve somut isim olarak kendi içinde 2'ye ayrılır. Somut isimler 5 duyu organımız ile algılayabildiğimiz kavramları tanımlamak için kullanılır. Soyut isimler ise duyu organlarımız ile algılayamadığımız varlık ve kavramları tanımlamak için kullanılır.

İSİM TÜRLERİ ÖRNEKLERİ

Özel isimler:

Kişi adları (Tarkan, Atatürk, Sezen Aksu)

Kıta, devlet, ülke adları ( Türkiye, İspanya, İtalya)

Yer adları (Kadıköy, Bakırköy, Ankara),

İnanç ve mezhep adları ( İslamiyet, Sünni, Alevi)

Cins isimler:

Anne, su, daire, edebiyat, ateş

Tekil isimler:

Kuş, armut, kapı, hayvan, talebe

Çoğul isimler:

Armutlar, insanlar, filler, bitkiler, kapılar

Topluluk isimleri:

Sınıf, fakülte, orman, meclis

Somut isimler:

Ekşi, mavi, koku, kar, sıcak, soğuk, acı, tatlı

Soyut isimler: