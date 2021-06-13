4. sınıf öznel ve nesnel yargılar konu anlatımı - Öznel ve nesnel yargı nedir?

4. sınıf öznel ve nesnel yargılar konu anlatımında olay ve düşünsel yazılardaki ifadelerin kullanım şekilleri anlatılır. Öznel yargılarda yazarın kişisel görüşleri, gözlemleri ve duyguları yer alır. Nesnel yargılarda ise bilimsel gerçekliklere dayandırılır. Yazımızda 4. sınıf öznel ve nesnel yargılar konu anlatımı hakkındaki her şeyi bulabilirsiniz.

ÖZNEL YARGI NEDİR?

Öznel yargı yazar konumundaki kişinin kendi düşüncelerini aktardığı yargılardır. Nesnel yargılardan destek alsa da yazının bütünlüğünde kendi gözlem ve düşüncelerini aktarır. Öznel yargıların kişiden kişiye farklılık gösterdiği unutulmamalıdır. Öznel yargılara örnekler ise şunlardır:

Mavi arabayı değil de kırmızı ya da siyah renk olan arabayı almalısın.

İnsan bir kez doğa ile buluştu mu havanın ve çiçeklerin kokusunu unutmaz ve farklı bir insana dönüşür.

Duygularım beni asla yanıltmaz. Bu işin altında kesin bir bit yeniği var.

Bana göre eğitimde en büyük sorun eşitsizlik.

NESNEL YARGI NEDİR?

Nesnel yargılar kişisel görüşlere ve yorumlara kapalıdır. Burada kullanılan düşünce ve ifadeler bilimsel ve tarihi bilgilere dayandırılmalıdır. Kişinin kendi düşüncesi, gözlemi ve duygusu yargıların için de kullanılmamalıdır. İstatistik veriler nesnel yargılar da sık sık kullanılır. Nesnel yargılar herkeste aynı anlamı çağrıştırmalıdır. Bu kapsamda nesnel yargılara örnek cümleler aşağıdaki gibidir: