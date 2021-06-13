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Giriş Tarihi: 13.6.2021 09:13

4. sınıf öznel ve nesnel yargılar konu anlatımı - Öznel ve nedir?

4. sınıf öznel ve nesnel yargılar konu anlatımı - Öznel ve nesnel yargı nedir?

Hem olay hem de düşünce yazılarında nesnel ve öznel yargılara yer verilir. Kişilerin gözlemlerine ve kişisel görüşlerinin yer aldığı yazılar öznel ifadeler olarak tanımlanır. Duygular ön plana çıkarılır ve izlenimler önemli bir yer tutar. Nesnel ifadeler ise kişisel duygulardan uzaktır. İşte 4. sınıf öznel ve nesnel yargılar konu anlatımı - Öznel ve nedir? konuları hakkında bilinmesi gereken her şey.

4. sınıf öznel ve nesnel yargılar konu anlatımında olay ve düşünsel yazılardaki ifadelerin kullanım şekilleri anlatılır. Öznel yargılarda yazarın kişisel görüşleri, gözlemleri ve duyguları yer alır. Nesnel yargılarda ise bilimsel gerçekliklere dayandırılır. Yazımızda 4. sınıf öznel ve nesnel yargılar konu anlatımı hakkındaki her şeyi bulabilirsiniz.

ÖZNEL YARGI NEDİR?

yazar konumundaki kişinin kendi düşüncelerini aktardığı yargılardır. Nesnel yargılardan destek alsa da yazının bütünlüğünde kendi gözlem ve düşüncelerini aktarır. Öznel yargıların kişiden kişiye farklılık gösterdiği unutulmamalıdır. Öznel yargılara örnekler ise şunlardır:

  • Mavi arabayı değil de kırmızı ya da siyah renk olan arabayı almalısın.
  • İnsan bir kez doğa ile buluştu mu havanın ve çiçeklerin kokusunu unutmaz ve farklı bir insana dönüşür.
  • Duygularım beni asla yanıltmaz. Bu işin altında kesin bir bit yeniği var.
  • Bana göre eğitimde en büyük sorun eşitsizlik.

NESNEL YARGI NEDİR?

Nesnel yargılar kişisel görüşlere ve yorumlara kapalıdır. Burada kullanılan düşünce ve ifadeler bilimsel ve tarihi bilgilere dayandırılmalıdır. Kişinin kendi düşüncesi, gözlemi ve duygusu yargıların için de kullanılmamalıdır. İstatistik veriler nesnel yargılar da sık sık kullanılır. Nesnel yargılar herkeste aynı anlamı çağrıştırmalıdır. Bu kapsamda nesnel yargılara örnek cümleler aşağıdaki gibidir:

  • İklim sorunlarına yol açan nedenlerin başında küresel ısınma gelir. Küresel ısınma pek çok hayvan ve bitki türünün yok olmasına yol açmıştır.
  • Şiir dörtlüklerle ve beyitlerle yazılan eserlere denir.
  • Türkiye'de Barış Manço, Erkin Koray ve Cem Karaca Anadolu Rock'ın temel taşıdır. Yeni dönemde ise bu müziğin temsilcileri Haluk Levent ve Murat Kekilli'dir.
  • Beslenme alışkanlıkların değişmesi ile birlikte hem çocuklar hem de yaşlılar için obezite büyük bir sorun haline gelmiştir.
  • Melih Cevdet Anday, Oktay Rıfat ve Orhan Veli Kanık Türk Edebiyatında Garip akımının öncüleridir.
  • Atatürk 1881 yılında Selanik'te doğmuştur. Annesi Zübeyde Hanım, babası ise Alı Rıza Bey'dir. Atatürk 1938 yılında hayatını kaybetmiştir.

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4. sınıf öznel ve nesnel yargılar konu anlatımı - Öznel ve nesnel yargı nedir?
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