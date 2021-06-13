4. sınıf sıfatlar (önadlar) konu anlatımı - Sıfatların türleri, çeşitleri ve özellikleri ile örnekler

İsmi ve varlıkları şekil, biçin, sayı açısından niteleyen ve isimlerin önüne gelerek kullanılan sıfatlar günlük hayatı vazgeçilmezlerindendir. Niteleme ve belirtme olarak ikiye ayrılan sıfatlar konusunun türleri, çeşitleri ve özelliklerini örnekler ile inceleyelim.

SIFATLARIN ÖZELLİKLERİ

İsimlerden önce kullanılarak belirtme ve niteleme özelliği katar.

Tek başına kullanılırsa isim olur.

Sıfat olarak kullanıldığında ek alamaz.

Sıfat ve isim arasında noktalama işaretleri kullanılmaz.

Art arda kullanılan sıfatlar tek bir ismi niteleyebilir ya da belirtebilir.

Sıfat kullanıldıysa orada sıfat tamlaması da zorunlu olarak ortaya çıkar.

SIFAT TÜRLERİ VE ÖRNEKLERİ

Niteleme sıfatları: İsimleri kalıcı özelliklerini niteleyen sıfatlar olarak tanımlanır. Nasıl sorusu sorularak cevap bulunur.

Pembe yanaklar

Koca ağaç

Derin göl

Kocaman masa

Belirtme sıfatları: Sayı yönünden isimleri tanımlayan sıfatlardır. Bu özellikler kalıcı değil geçicidir. Kendi içinde belirtme sıfatları da farklı türlere ayrılır:

İşaret sıfatları: İsimlerin yerlerini işaretle belirtir.

Şu, o, bu, şöyle, öteki, şunu

Sayı sıfatları: isimleri sayı, bölüm ve sıra bakımından belirtir. Asıl sayı, sıra sayısı, kesir sayı sıfatı, üleştirme sayı sıfatı ve topluluk sayı sıfatları olarak ayrılır.

Babam bize ikişer çikolata satın aldı.

Kendime bugün bir defter aldım.

Belgisiz sıfatlar: Belgisiz sıfatlar isimleri kesinlik olmadan niteler. Aşağı yukarı, az çok belgisiz sıfatlardan bazılarıdır.

Kimi insanlar

Bazı kitaplar

Soru sıfatları: Nitelik ve nicelik bakımından isimler hakkında bilgi veren ve soru yoluyla cevapları aranan sıfatlardır.

Ne gibi, hangi, nasıl, ne biçim

YAPI BAKIMINDAN SIFATLAR NELERDİR?

Yapı bakımından sıfatlar kendi arasında 3'e ayrılır.