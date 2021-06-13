4. sınıf söz sanatları konu anlatımı- Söz sanatları nedir?

Söz sanatları abartma, kişileştirme ve benzetme gibi yöntemler ile yapılır. Söz sanatları en çok masallar ve fabllarda kullanılır. Bu tür eserlerde hayvanlar ya da cansız varlıklar konuşturularak anlatıma güçlülük katılır. Söz sanatları günlük konuşma dilinde de sıklıkla kullanılır. Yazımızda 4. Sınıf söz sanatları hakkında bilinmesi gereken her şeyi sizler için hazırladık.
SÖZ SANATLARI VE ÇEŞİTLERİ NELERDİR?
Söz sanatları anlatımı zenginleştirmek ve güçlendirmek için kullanılır. Söz sanatları arasında en çok kullanılanlar abartma, benzetme, teşhis ve kişileştirmedir. İşte söz sanatlarının kullanımı.
1-Abartma – Mübalağa:
Abartma sanatı bir konu, olay ve düşünceyi aktarırken kullanılan anlatım yöntemidir. Burada bazı özellikler olduğundan daha abartılı bir şekilde anlatılır.
Yukarıda verilen cümlede kişi torbaları taşırken yorulduğunu ve zorlandığını kollarının kopması olarak ifade etmiş ve mübalağa sanatını kullanmıştır.
Yukarıdaki cümlede taş gerçek anlamda kalbe basılmaz. Ancak burada yaşanılanlardan sonra her şeyin üstünü örtmek taş basmak deyimi kullanılarak ifade edilmiştir.
2- Benzetme (Teşbih sanatı)
Benzetme sanatı anlatımı daha kuvvetli hale getirmek ve kullanılan kelimelerin etkisini yükseltmek için iki farklı kelime birbirine benzetilir. Benzetme sanatının unsurları ise şu şekildedir:
Zayıf unsur: Benzeyen
Kuvvetli unsur: Benzetilen
İki kelime arasında benzetme: Benzetme yönü
Gibi, kadar edatları: Benzetme edatı
3- Kişileştirme
Kişileştirme ya da teşhis sanatı insan dışındaki canlı ve cansız varlıklara verilen özellikler ile kişileştirme yapılmasıdır. Fabl ve masallarda sıklıkla kullanılan bu söz sanatında duyguların daha etkili ve güzel aktarılması sağlanır.
4- Konuşturma -İntak
İntak sanatı canlı ve cansız varlıkların konuşturulması sanatıdır. Konuşturma sanatı kişileştirme ile kullanılarak bu canlı ve cansız varlıklara insana özgü olan konuşturma özelliği kazandırılır.
Ağustos Böceği: Karınca neden bu sıcak günlerde çalışıyorsun?
Karınca: Kış aylarına hazırlık yapıyoruz.
5- Karşıtlık – Tezat
Tezat söz sanatında fikirlerin, kavramların ve durumların birbirlerine zıt olan yönleri tek bir cümlede kullanılır.
Güldüğüme bakmayın, içim kan ağlıyor.