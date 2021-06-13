Türkçe dilinin yazı dilinde güzel ve doğru kullanımı için imla kuralları önemli bir yer tutar. 4. sınıf yazım kuralları konu anlatımı - Türkçe yazım kuralları ve örnekler hakkında bilgiye sahip olmak sadece okulda verilen ders süreçlerini değil günlük ve profesyonel hayatınızı da kolaylaştıracaktır. Yazı dilinin düzgün kullanılması kişiler tarafından önemli kabul edildiği için yanlış kullanımı sizler için olumsuz sonuçlara yol açabilir. 4. Sınıf yazım kuralları hakkında bilmeniz gerekenler.

TÜRKÇE YAZIM KURALLARININ ÖRNEKLER İLE ANLATIMI

Türkçe dil bilgisi derslerinde yazım kuralları büyük harflerin ve sayıların kullanıldığı yerler olarak 2 ana başlık altında incelenir. Bu ana başlıklar da kendi içlerinde ikiye ayrılır. Şimdi bu başlıkları örnek cümleler ile inceleyeceğiz.

Büyük harflerin kullanıldığı yerler:

Yazım kurallarında cümlelere büyük harfle başlanmalıdır.

Elindeki vazoyu bize gösterdi.

Evi annem temizledi.

Eğer cümle tırnak içerisinde verildiyse ve başkasının sözlerini aktarıyorsa büyük harfle başlanmalıdır.

Öğretmen Elif'e seslendi: "Tahtaya gelip sorunun cevabını göster."

Cümle iki noktadan sonra başlıyorsa büyük harfle başlanmalıdır.

Size tek söyleyeceğim şu: Başarılı olmak istiyorsanız vazgeçmeyin.

Dizeler büyük harf ile başlamalıdır.

Dört nala gelip uzak Asya'dan

Akdeniz'e uzanan bu memleket bizim.

Özel isimler her zaman büyük harfle başlamalıdır.

Bu kitap Orhan Veli Kanık'ındır.

Unvan ve saygı sözleri büyük harfle başlamalıdır.

Yüzbaşı Mehmet operasyon emri verdi.

Hayvanlar için kullanılan özel isimler de büyük harfle başlar.

Çomar, Karakız, Boncuk…

Millet, ülke, lehçe, din adları büyük harfle başlar.

Türkçe, Almanya, İngilizce, Hristiyanlık

Mi soru eki yazımı:

Mi soru eki her zaman geleceği kelimeden ayrı bir şekilde yazılır. Burada ünlü uyumuna göre mü, mu ve mı olarak değişkenlik gösterebilir.

Beni hatırladın mı?

Bizimle birlikte gelir mi?

Yatakta uyuyor mu?

De eki yazımı

De bir bağlaçtır ve ayrı yazılır. Cümle içinde kullanıldığı ünlü uyumuna göre da olarak da değişkenlik gösterebilir ancak te ya da ta olarak kullanılmaz.

Ayşe de bizimle konsere gelmişti.

Bununla da başa çıkılmaz.

Ki eki yazımı:

Ki'nin üç farklı kullanımı vardır. Bunlardan biri bağlaç olan ki'dir ve ayrı kullanılır.

Öyle güzel görünüyordu ki herkes büyülendi.

Bir diğeri ilgi ekidir. Cümlede adın yerini alır ve birleşik yazılır.

Sizinki çok kaliteli

Son olarak sıfat olarak kullanılır ve birleşik yazılır.

Geçenki konserde çok eğlenmiştik.

İle sözcüğü yazımı:

Eer ünsüzlü biten bir kelimeye ile ek olarak geldiğinde buradaki i ünlüsünün düştüğü görülür.

Babamla alışverişe çıktık – Babam ile

"İle" ünlü ile biten bir sözcüğe geldiğinde ise başta yer alan i harfi y harfi olarak dönüşür.

Annesiyle İstanbul'dan taşınmış- Annesi ile

Ay ve Gün adlarının yazımı:

Ay ve gün adları eğer bir rakamın ardından kullanılıyorsa büyük harf ile cümlenin devamında kullanılıyor ise küçük harfle yazılır.

Ailecek haziranda tatile gideceğiz.

23 Nisan çocuklara armağan edilmiş bir bayramdır.

Sayıların yazımı

Cümle içerisinde sayılar yazı ile ifade edilir.

5 ay sonra İstanbul'dan taşınacağım.

Saat, para, istatistik gibi veriler rakamlar ile ifade edilir.