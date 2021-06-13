4. sınıf zamirler konu anlatımı - Zamir nedir? Zamir örnekleri

İsimlerin yerine kullanılan zamir ya da adıl cümle içerisinde sıklıkla kullanılır. Ek ve sözcük durumuda kullanılan zamirler kendi içerisinde 4 farklı gruba ayrılır. Kişi, işaret, belgisiz ve soru zamiri olarak ayrılan zamirler konusunu detaylı bir şekilde yazımızda inceleyeceğiz.

ZAMİR NEDİR?

Zamir isimlerin yerine geçen varlıkları ifade etmek için kullanılır. Örneğin "Elif çiçeği aldı" cümlesinde çiçek yerine "Elif onu aldı" kullanımını tercih edilebilir. Zamirler sözcük ve ek bakımından zamirler olarak ikiye ayrılırken bunlar da kendi içinde farklı başlıklara ayrılır.

ZAMİR ÇEŞİTLERİ VE ÖRNEKLERİ

Zamir çeşitleri Sözcük bakımından zamirler ve ek bakımından zamirler olarak 2'ye ayrılır.

Sözcük durumundaki zamirler ise kendi içinde 4'e ayrılır. Şimdi gelin bu zamirleri yakından detaylı bir şekilde inceleyelim.

Kişi zamirleri: İnsan isimlerinin yerini tutması için kullanılır. Ben, sen, o, biz, siz onlar kişi zamiridir. Kişi zamirleri çekim eki de alabilir.

Konsere sadece Ayşe gelmedi – Konsere sadece o gelmedi.

İşaret zamirleri: Belirtmek istenen varlığın adını dile getirmeden işaret ile göstermeyi sağlar. O, bu, şu, onlar, şuraya, oraya, buraya, şurası, burası ve öteki işaret zamirleridir.

Şunları annem için alayım.

Bize ait eşyalar burada.

Belgisiz zamirler: Kullanıldığı varlığın yerini tuttuğu tam olarak belli olmayan sözcükler belgisiz zamir olarak adlandırılır. Biri, hepsi, bazıları, birkaçı, kimse, şey belgisiz zamirlerden bazılarıdır.

Sınavdaki bazı sorular çok zordu.

Olanları herkes anlamıyordu.

Soru zamirleri: Adların yerini tutar. Kimi, ne, nereden, kaçı, hangisi belgisiz zamir örnekleridir.

Dolaptaki yemeği kim bitirdi?

Bu saatte nereden geldin?

Ek durumundaki zamirler ise 2'ye ayrılır.

İyelik zamirleri: Ek halinde kullanılır. Kullanıldığı ismin kime ait olduğunu belirtir.

Benim, senin, sizin, onun, bizim, bizlerin, onların, sizlerin iyelik zamirleridir. Belitme hali ekleri ile karıştırılmamaya özen gösterilmelidir.

Çantam kırılmış.

Dün beni evlerine misafir ettiler.

İlgi zamirleri: İlgi zamirinin eki – ki'dir. Kullanıldığı kelime ile birleşiktir. Cümlede daha önce kullanılan bir ismin yerine cümlenin devamında kullanılır.

Benim çantam siyah, seninki lacivert