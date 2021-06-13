Dönem içerisinde gerçekleştirilen sınavlarda yeterli puanı alamayan binlerce öğrenci AÖF yaz okulu sınavları ile derslerden geçebilmek adına yeni bir fırsat elde edebilecek. Hal böyleyken geçtiğimiz gün açıklanan sınav sonuçlarıyla beraber "2021 AÖF yaz okulu kayıtları ne zaman, sınavlar online mı olacak?" soruları da gündeme taşındı. Açıköğretim AÖF yaz okulu kayıt ve sınav tarihleri için gözler Anadolu Üniversitesi tarafından gelecek açıklamaya çevrildi. İşte konuya dair tüm detaylar…
Anadolu Üniversitesi tarafından yapılan açıklama şu şekilde;
''Değerli öğrencilerimiz, sınav sonuçlarınız sınavlarla ilgili tüm süreçler tamamlandıktan sonra açıklanacaktır. Sağlıklı günler dileriz.''
AÖF SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI!
AÖF sınav sonuçları Anadolu Üniversitesi'nin resmi internet sitesinden öğrenci kimlik bilgileriyle veya e-Devlet girişiyle görüntülenebilirler
AÖF'TEN SINAV İTİRAZLARI AÇIKLAMASI
Anadolu Üniversitesi Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "5-6-7 Haziran tarihlerinde düzenlenen sınavlara ilişkin sınava ve sınav sorularına itirazlar 10 Haziran Perşembe günü saat 23.59'a kadar Öğrenci Otomasyonu üzerinden yapılabilir." ifadelerini kullandı. Açıklamada itirazlar tamamlandıktan sonrası sonuçların açıklanacağı bilgisi paylaşıldı.
AÖF SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
AÖF sınav sonuçları açıklandı. AÖF sınav sonuçların 11 Haziran Cuma günü belli oldu.
AÖF YAZ OKULU KAYIT VE SINAV TARİHLERİ
Sınav takvimi içerisinde yer alan bilgilere göre 1-4 Temmuz 2021 tarihleri arasında kayıt yenileme işlemleri olacak. 5 Temmuz'da derslerin başlamasının ardından sınavlar için geri sayıma geçilecek.
Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi yaz okulu sınavları ise 23-27 Ağustos tarihleri arasında yapılacak.
Mazereti bulunan adaylar içinse yaz okulunu sonu mazeret sınavları 6-8 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek.