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Haberler Eğitim Haberleri AÖF yaz okulu kayıtları ne zaman ve sınavlar online mı olacak? Açıköğretim AÖF yaz okulu kayıt ve sınav tarihleri 2021
Giriş Tarihi: 13.6.2021 17:19 Son Güncelleme: 13.6.2021 17:20

kayıtları ne zaman ve sınavlar online mı olacak? kayıt ve sınav tarihleri 2021

AÖF yaz okulu kayıtları ne zaman ve sınavlar online mı olacak? Açıköğretim AÖF yaz okulu kayıt ve sınav tarihleri 2021

bünyesinde Açık öğretim fakültesinde eğitim almakta olan milyonlarca öğrenci geçtiğimiz gün yayımlanan sınav sonuçları ardından kayıt tarihleri ve sınavları için bekleyişe geçti. Bu noktada “ kayıtları ne zaman, sınavlar online mı olacak?” soruları gündeme taşındı. Dönem içi derslerinden yeterli puanı alamayan öğrencilerin katılım sağladığı bu sınavlara katılım için belirlenen tarihlerde kayıtların gerçekleştirilmesi gerekiyor. Buna göre; AÖF yaz okulu kayıt ne zaman yapılacak, sınav tarihleri belli oldu mu? İşte Anadolu Üniversitesi tarafından duyurulan akademik takvimin detaylar…

Dönem içerisinde gerçekleştirilen sınavlarda yeterli puanı alamayan binlerce öğrenci sınavları ile derslerden geçebilmek adına yeni bir fırsat elde edebilecek. Hal böyleyken geçtiğimiz gün açıklanan sınav sonuçlarıyla beraber " kayıtları ne zaman, sınavlar online mı olacak?" soruları da gündeme taşındı. kayıt ve sınav tarihleri için gözler tarafından gelecek açıklamaya çevrildi. İşte konuya dair tüm detaylar…

SON DAKİKA: AÖF sınav sonuçları açıklandı! Açıköğretim Fakültesi Anadolu Üniversitesi 2021 AÖF sınav sonuçları sorgulama nasıl ve nereden yapılır?

AÖF'TEN SON DAKİKA DUYURUSU!

Anadolu Üniversitesi tarafından yapılan açıklama şu şekilde;

''Değerli öğrencilerimiz, sınav sonuçlarınız sınavlarla ilgili tüm süreçler tamamlandıktan sonra açıklanacaktır. Sağlıklı günler dileriz.''

AÖF SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI!

Anadolu Üniversitesi'nin resmi internet sitesinden öğrenci kimlik bilgileriyle veya e-Devlet girişiyle görüntülenebilirler

SON DAKİKA: AÖF sınav sonuçları açıklandı! Açıköğretim Fakültesi Anadolu Üniversitesi 2021 AÖF sınav sonuçları sorgulama nasıl ve nereden yapılır?

AÖF'TEN SINAV İTİRAZLARI AÇIKLAMASI
Anadolu Üniversitesi Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "5-6-7 Haziran tarihlerinde düzenlenen sınavlara ilişkin sınava ve sınav sorularına itirazlar 10 Haziran Perşembe günü saat 23.59'a kadar Öğrenci Otomasyonu üzerinden yapılabilir." ifadelerini kullandı. Açıklamada itirazlar tamamlandıktan sonrası sonuçların açıklanacağı bilgisi paylaşıldı.

AÖF SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
sonuçları açıklandı. 11 Haziran Cuma günü belli oldu.

SON DAKİKA: AÖF sınav sonuçları açıklandı! Açıköğretim Fakültesi Anadolu Üniversitesi 2021 AÖF sınav sonuçları sorgulama nasıl ve nereden yapılır?

AÖF YAZ OKULU KAYIT VE SINAV TARİHLERİ

Sınav takvimi içerisinde yer alan bilgilere göre 1-4 Temmuz 2021 tarihleri arasında kayıt yenileme işlemleri olacak. 5 Temmuz'da derslerin başlamasının ardından sınavlar için geri sayıma geçilecek.

yaz okulu sınavları ise 23-27 Ağustos tarihleri arasında yapılacak.

Mazereti bulunan adaylar içinse yaz okulunu sonu mazeret sınavları 6-8 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek.

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AÖF yaz okulu kayıtları ne zaman ve sınavlar online mı olacak? Açıköğretim AÖF yaz okulu kayıt ve sınav tarihleri 2021
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