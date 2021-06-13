Çizgi film ve animasyonda devlet hamlesi

Sanat, mimarlık ve tasarım konularında ülkemizin en köklü ihtisas üniversitesi kabul edilen Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'ne animasyon bölümü açılıyor. Yıllarca Grafik Tasarımı Bölümü adı altında verilen çizgi film- animasyon dersleri, 2021- 2022 ilkbahar dönemi itibariyle Çizgi film-Animasyon Bölümü'nde verilmeye başlanacak. Yükseköğretim Kurulu'na (YÖK) başvurunun olumlu sonuçlanmasıyla birlikte üniversite bünyesinde hazırlıklar başladı. Mimar Sinan Üniversitesi Rektörü Handan İnci Elçi, SABAH'a konuştu.



MSGSÜ Rektörü Handan İnci Elçi, SABAH muhabiri Merve Bilkay'a konuştu

ANİMASYON: GELECEĞİN EN ETKİLİ ÜRETİM ALANLARINDAN

Elçi, "Çizgi filmler, geçmiş zamanlarda bizler için bir çocuk eğlencesi iken günümüzde dünyanın giderek görselleşen ve hareketli anlatıma yönelen iletişim dilinde çok etkin bir yer edindi. Bütün iletişim sistemlerinde animasyonlar önemli yer tutuyor. Öte yandan bilgisayar ortamlarında gelişen dijital oyunlar gerçeği de var. Burada artık çok büyük bir sektör oluşmuş durumda. Geleceğin en etkili üretim alanlarından birinin animasyon olduğunu şimdiden görebiliyoruz, dünyada bu konuda çok yol kat edildi. Çizgi Film/Animasyon Bölümünden mezun etmek bambaşka bir konu. Şimdi bunu yapacağız. Yükseköğretim Kurulundan onayımızı aldıktan sonra hemen iyi bir kadro ve güçlü bir alt yapı kurma hazırlığına giriştik. Bu süreci tamamladıktan sonra 2022-2023 Akademik yılı için öğrenci kabulüne başlayacağız. Çizgi Film/Animasyon sektörü, günümüzün kültürel endüstrisi içinde en güçlü sektörlerden biri olarak yoğun bir üretim yapıyor. Bu dinamik alanla gelişmeler çok hızlı yaşanıyor. Biz de açacağımız bölümün üniversitenin sektörel ilişkilere en açık ve en üretken bölümü olmasını hedefliyoruz." dedi.

ÖĞRENCİLERİMİZ İŞ BULMA SIKINTISI YAŞAMAYACAK

"Animasyon son yıllarda dünyada en çok yatırım yapılan alanlardan biri" diyerek sözlerine devam eden Elçi, "İşin sanatsal tasarım yönü bir yana, hemen hemen her alanda kurumlar tanıtımlarını ve toplumsal ilişkilerini animasyonlar aracılığıyla yürütüyor. Reklam, sinema, dizi film ile eğitim ve öğretimden başlayarak farklı platformlarda çizgi filmlerin ve animasyonun doğrudan hedefe ulaşan etkili dilinden yararlanıyoruz. Bu nedenle yetişmiş elemana büyük ihtiyaç var. Bölümün açılacağını duyurduğumuzda sektörün önemli firmaları tarafından aranmaya başlandım. Büyük bir sevinç ve heyecan duyduklarını söylediler, işbirlikleri önerdiler, öğrencilerimizi her açıdan desteklemek istediklerini bildirdiler. Bu elbette mutluluk verici. İstanbul'da ilk defa bir devlet üniversitesinde Çizgi Film Bölümü açılmış oluyor. Sektördeki ilgiye bakınca öğrencilerimizin hiçbir zaman iş bulma sıkıntısı yaşamayacağını görmek beni ayrıca çok sevindirdi." ifadelerini kullandı. Rektör Handan İnci Elçi sözlerini şöyle sürdürdü:

DÜNYA OKUMAKTAN ÇOK SEYREDER OLDU

"Son yıllarda dünya okumaktan çok seyreder oldu. Yazışmaktan çok bazı görselleri ileterek konuşuyoruz. Emojileri ekledik mi ne öfke, sevinç, merak... Duygu ve düşüncelerimizi karşımızdakine bir çırpıda anlatıveriyoruz. Bir edebiyatçı olarak kelimelerin ve onların çağırışım gücünün yerini hiçbir şeyin tutamayacağını düşünmekle birlikte, dünyanın iletişim dilinin giderek daha fazla görselleştiğini de kabul ediyorum. Çağın dilini en iyi şekilde konuşabilmemiz gerekiyor. Bazen bir dakikalık bir animasyon, duygu ve düşünceyi birkaç sayfa sürecek bir makaleden daha hızlı ve etkili aktarabiliyor. Hayatımıza hâkim olan görsel dil, çizgi filmleri de bir eğlence olmaktan çıkardı, çok önemli, etkili bir profesyonel alana dönüştürdü. Talebin olduğu yerde arzın gelişeceği kuralı burada da işledi. Yetenekli gençler artık resim ve grafik alanından çok animasyona yöneliyor. Bu alanda ülkemizin daha da ilerleyeceğini düşünüyorum. Üniversitemizde 1947'de başlayan çalışmaları Çizgi Film/Animasyon Bölümü mezunlarımız çok daha iyi noktalara taşıyacaklar."