KÇÖ son tarih verildi! Kısa Çalışma Ödeneği ne zaman bitecek, uzatılacak mı? Kısa Çalışma Ödeneği bitiş tarihi!

Tüm sektörleri ve yüz binlerce çalışan ile işvereni ilgilendiren Kısa Çalışma Ödeneği'nin son tarihi yaklaştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mart ayında biten KÇÖ'nün son defa üç aylığına uzatıldığını duyurmuştu. Belirtilen tarihin sonuna gelinmesi üzerine çok sayıda işçi ve işveren, Kısa Çalışma Ödeneği ne zaman bitecek, uzatılacak mı diye araştırıyor. KÇÖ son tarih ve Kısa Çalışma Ödeneği sorgulama!

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ SON TARİH NE?

Koronavirüs salgını nedeniyle başlanan ve Mart ayında alınan kararla 30 Haziran 2021 tarihine uzatılan Kısa Çalışma Ödeneği son günlerin araştırma konusu haline geldi. KÇÖ uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayınlanmış ve bitiş tarihi olarak 30 Haziran gösterilmişti.