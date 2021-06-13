KPSS başvuruları ne zaman bitecek, bugün son mu? KPSS son başvuru tarihi ne?

Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) için iki aydan az bir zaman kaldı. Sınava hazırlanan adayların büyük bir bölümü başvuru işlemlerini tamamladı. Başvuru işlemini son güne bırakan adaylar ise, KPSS başvuruları ne zaman bitecek, bugün son mu sorusuna yanıt arıyor. KPSS son başvuru tarihi hakkında ayrıntılı bilgi ve KPSS başvuru ekranı haberimizde.

KPSS BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTİYOR?

2021 KPSS A Grubu ve Öğretmenlik sınavları Ağustos ayının ilk haftası gerçekleşecek. Sınava ilişkin başvurular 28 Mayıs'ta alınmaya başladı. İki haftadır devam eden başvuru süreci 14 Haziran'da son buluyor. Sınava başvuru yapacak adayların yarın akşam saat 23:59'a kadar başvuru ücretini belirtilen bankalara yatırmış, başvuru işlemini tamamlamış olması gerekiyor.