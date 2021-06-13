LGS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 LGS tercihleri ne zaman yapılacak, lise tercih kılavuzu hangi tarihte yayınlanacak?

2021 LGS sınavı, 6 Haziran tarihinde tamamlandı. Adaylar, iki oturumda düzenlenen sınava katılım gösterirken LGS sınav sonuçları için beklemeye koyuldu. Öğrenciler ve velileri, LGS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak konusuyla ilgili araştırmalarını hızlandırdı. Milli Eğitim Bakanlığı, günlerdir yanıtı araştırılan LGS sınav sonuçları ne zaman belli olacak sorusuna açıklık getirdi.

LGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, LGS sonuçlarının 30 Haziran 2021 tarihinde açıklanacağı bildirildi. Buna ek olarak, LGS tercih kılavuzu hakkında da bilgi verildi. Peki, lise tercihleri ne zaman yapılacak, LGS tercih kılavuzu ne zaman yayınlanacak?

İşte, detaylar;