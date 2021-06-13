YKS’de istediği bölüme giremeyen pes etmiyor

26-27
Haziran tarihlerinde düzenlenecek Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS
) başvuran aday sayısı 2 milyon 607 bin 903 olarak açıklandı. Bu adayların yalnızca yüzde 36.6'sı lise son öğrencisi. Başka bir deyişle bu yıl 955 bin 632 öğrenci ilk kez sınava girecek. Başvuran aday sayısının yüzde 63.35'i ise mezunlardan oluşuyor. ÖSYM
'nin verilerine göre bu yıl YKS'ye başvuran adayların dağılımı şöyle:
Lise mezunu olup bir yükseköğretim programına yerleşmemiş olan aday sayısı 997 bin 137. Bir yükseköğretim programına yerleşmiş olan aday sayısı 373 bin 731. Bir yükseköğretim programından mezun olan aday sayısı 227 bin 128. Özetle bu yıl 1 milyon 600 binden fazla aday yeniden YKS'ye girecek. Peki öğrenciler neden yeniden sınava giriyor? Bu durum sınav sonuçlarını ve sıralamaları nasıl etkiliyor? Uzmanlara göre sınavı kazananların yarıdan fazlası da bu mezun öğrenci grubundan oluşuyor. Bu nedenle 12'nci sınıf öğrencilerin sıralaması etkileniyor.
BÖLÜM HEDEFLİ TREND
Sınava yeniden girmek isteyen aday profilinin çoğunu herhangi bir üniversiteye yerleşemeyenler oluşturuyor. Ancak bu adaylara "sınavı kazanamayanlar" olarak bakmamak gerekiyor. Daha geçmiş yıllarda geçerli olan "Herhangi bir üniversiteye kapağı atmak" trendi artık değişti. Öğrenciler istedikleri bölümlere puanları yetmediği için 1 yıl daha hazırlanıp sınava yeniden giriyor.
ÜNİVERSİTE MEZUNU ADAYLAR
227 binden fazla üniversite mezunu aday da bu yıl yeniden sınava girecek. Bu profil mezun olduğu programdan memnun olmayan, ya da kendini ikinci bir alanda denemek isteyenlerden oluşuyor.