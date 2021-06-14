4. sınıf birey ve toplum konu anlatımı - Birey ve toplum arasındaki ilişki nedir?

Birey ve toplum konusu kişilerin sosyal hayata uyum sağlamasına yardımcı olur. Bireyin doğduğu ya da yaşadığı toplumun belirli normları bulunur. Bu normal sosyalleşmenin temellerini sağlamlaştırarak bireyin yaşadığı topluma uyum sağlamasını ve kendi kimliğini yaratmasını sağlar. Biz de yazımızda 4. Sınıflar için birey ve toplum konusunu detaylı bir şekilde inceleyeceğiz.

BİREY VE TOPLUM

Toplumu meydana getiren en küçük yapı taşı bireydir. Birey olmadan toplumdan bahsetmek de mümkün değildir. Peki birey ve toplum arasında nasıl bir ilişki bulunur. İşte birey ve toplum hakkında merak edilen soruların cevapları.

BİREY VE TOPLUM ARASINDAKİ İLİŞKİ NEDİR?

Bireylerin kişiliklerini kodlayan özellikler ait olduğu toplumun ona kattıkları ile meydana gelir. Bir toplumda bulunan gelenekler, kültürler de değerler o kişinin kimliğini oluşturur ve toplumun izleri bireyin davranışlarına da yansır. Bu yüzden bir birey yaşadığı toplumun aynası görevini de görür.

Birey ve toplum arasındaki ilişki kuvvetli ve etkili bir bağdan meydana gelir. Kişi toplumunun diğer bireyleri ile de sürekli olarak etkileşim içinde olduğu için toplumun kültüründen kaynaklanan etkilenme süreci de sürekli olarak gelişir ve devam eder. Ancak unutulmaması gerekir ki toplum bireyi etkilediği gibi bireyler de toplumları etkileyebilir. Bunun nedeni ise sosyalleşme kavramından kaynaklanır.

BİREYİ TOPLUMUN PARÇASI YAPAN FAKTÖRLER

Bireyi yaşadığı toplumun bir parçası yapan faktörlerden ilki kimliktir. Örneğin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak doğuştan sahip olduğunuz ancak ilerleyen zamanlarda değiştirebileceğiniz özelliklerdendir. Bir diğer faktör ise ailedir. Bireyin içine doğduğu en küçük toplum ailedir. Aile ile birlikte kişinin kimliğinin ilk temelleri atılır. Kişinin büyümesi ve sosyalleşmesi ile birlikte okul, arkadaş, çevre ve iş etkisi ile toplum alanı genişler. Tüm bu faktörler birey ve toplum arasındaki bağın oluşmasını sağlar. Toplumun kimliğinize kattığı kodlar ile sosyal varlık sürecinizi tamamlarsınız. Birey toplum ilişkisinde toplumun kişinin iyi, yardımsever ve anlayışlı bireyler olması büyük etki göstermektedir. Bazı ülkeler ve topluluklarda kişileri tanımadan doğduğu topraklara göre sınıflandırılması da bundan kaynaklanmaktadır.