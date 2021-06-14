4. sınıf karşılaştırma cümleleri konu anlatımı - Karşılaştırma cümlelerinde hangi ifadeler kullanılır?

Karşılaştırma konusu günlük hayatta, iş hayatında ya da biriyle yaptığımız özel konuşmalarda iki konu ya da kişi arasındaki farklılıkları anlatmak için kullanılır. Peki karşılaştırma nasıl yapılır? Karşılaştırma yaparken nelere dikkat edilmelidir. Bu yazımızda 4. Sınıf karşılaştırma konusunu örnek cümleler ile sizlerle paylaşacağız.

KARŞILAŞTIRMA CÜMLELERİ NEDİR?

Karşılaştırma konusu ile insanlar arasında yaptığımız konuşmalarda aralarına farklılık bulunan konuları dile getirebiliriz. Bu karşılaştırma sırasında fiziki özellikler en sık kullanılanlardır. Konuşma sırasında göz rengi, kıyafetler, saç renkleri gibi özellikler karşılaştırılabilir. Karşılaştırma cümlelerinde kullanılan ifadeler ise şunlardır:

Kadar, daha, gibi, en, fazla, göre, çok

KARŞILAŞTIRMA CÜMLELERİ ÖRNEKLER

Karşılaştırma cümlelerine örnekler kısa metinler üzerinden değerlendirilebilir. Aşağıdaki metinde yer alan karşılaştırmaları bularak konuyu pekiştirmeye çalışalım:

Elif ve Esma aynı yaştadır ve ikiz kadar birbirlerine benziyorlar. Ama bu iki aynı yaşta olan kardeş aslında ikiz değil. Elif'in saçları siyah, Esma'nın saçları sarıdır. Elif daha zayıf iken Esma kiloludur. Elif eve gelir gelmez derslerini çalışır, Esma ise ödevlerini geç saatlere bırakır. Elif sebze yemeğini severken Esma ise fast food ürünlerini yemeyi sever.

Elif ve Esma fiziksel özellikleri açısından farklıdır.

Elif Esma'ya göre daha kiloludur.

Esma ders çalışmayı daha az sever.

Elif sebze yemeğini Esma'dan daha çok sever.

KARŞILAŞTIRMA CÜMLELERİNDE HANGİ İFADELER KULLANILIR?

Karşılaştırma yapılmak istendiğinde farklı unsurlar ve ifadelere başvurulur. Kadar, daha, gibi, en, fazla, göre, çok karşılaştırma cümlelerinde kullanılan ifadelerken ele alınan unsurlar ise şu şekildedir:

Kişiler

Olaylar

Varlıklar

Durumlar

Bu unsur ve ifadeler üzerinden örnek cümleler kuralım:

Benim aldığım pantolon kardeşimin aldığı pantolondan daha güzel.

Teyzem ile aynı sokakta yaşıyoruz.

Ayşe, Sedef'ten daha uzundur.

Umut, babasının yaptığından farklı bir meslekte ilerlemeyi istiyor.

Karşılaştırma cümleleri kurarken dikkat etmemiz gereken ise kullandığımız ifadelerin konunun muhatabı olan kişileri kırmamasıdır. Bir kişinin diğer kişiden daha akıllı, çalışkan ya da güzel olduğu ifade edilirken yapılan karşılaştırma kişiler üzebilir. Bu yüzden karşılaştırma cümlesi kurarken bu hassasiyet dengesini kurarak saygı sınırları içerisinde davranmalısınız.