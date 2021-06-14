4. sınıf küresel bağlantılar konu anlatımı - Küresel bağlantılar nedir?

Ülkeleri özellikleri, kara ve deniz bağlantıları, komşu ülkeler ile olan ilişkileri küresel bağlantılar konusu içinde ele alınmaktadır. Küresel bağlantılar içerisinde aynı zamanda kıta ve okyanusları ve bu kavramların tanımlarını detaylı bir şekilde öğrenebilirsiniz.

KÜRESEL BAĞLANTILAR NEDİR?

Yaşadığımız ülkenin ve komşu ülkelerinin sahip oldukları özellikler küresel bağlantıların konusudur. Küresel bağlantılar konusu kapsamında ülkemiz ve diğer ülkelerin özelliklerine gelin birlikte inceleyelim:

Sosyal bilgiler küresel bağlantılar konusunda kıta büyük kara parçası ya da anakara olarak adlandırılır. Dünyada 7 kıta bulunur. Bunlar Asya, Kuzey Amerika, Güney Amerika, Avrupa, Okyanusya ve Antartika'dır. Türkiye'nin yer aldığı kıta ise diğer ülkelere göre farklılık gösterir. Türkiye konumu itibarı ile hem Avrupa kıtasında hem de Asta kıtasında toprağı olan bir ülkedir. İstanbul'da yaşana bir kişi sadece bir vapur ya da otobüs ile farklı bir kıtaya geçiş yapabilir. Avrupa ve Asya kıtasında yer alan illerimiz ise şunlardır:

Avrupa Kıtası: İstanbul, Kırklareli, Edirne, Balıkesir

Asya Kıtası: Ankara, İzmir

Ülke ise devletlerin yönetimlerinde olan, kara, deniz ve havadan meydana gelen, üzerinde bireylerin yaşadığı akara parçasıdır. 7 kıtada yer alan bazı ülkeler ise şu şekildedir:

Asya Kıtası: Kazakistan, Rusya, Irak,Çin, Azerbaycan, Suriye ve İran

Avrupa Kıtası: İngiltere, Bulgaristan, Hollanda, Almanya, İtalya, Danimarka

Güney Amerika Kıtası: Kosta Rika, Kuba, Dominik, Amerika Birleşik Devletler, Meksika

Afrika Kıtası: Mozambik, Kenya, Uganda, Nijerya, Gine, Mısır,

Okyanusya Kıtası: Yeni Zelanda, Soloman Adaları, Avustralya, Papua Yeni Gine

TÜRKİYE'NİN ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

3 tarafı denizler ile çevrili olan Türkiye iki tayı birbirine bağlayan tek ülkedir. Coğrafi konumundan dolayı 4 mevsim de görülür. 83 milyon nüfusa sahiptir. Yüz ölçümü 783.562 km² olan ülkemizin en büyük yüz ölçümüne sahip ili Konya iken en küçük yüz ölçümüne sahip ili ise Yalova'dır. Türkiye'nin en kalabalık ili ise 16 milyonluk nüfusu ile İstanbul'dur. En az nüfusa sahip ili de Tunceli olarak kayıtlara geçmiştir. Türkiye'nin bir diğer özelliği ise dünyada bulunan bor miktarının yüzde 73'üne sahip olmasıdır.