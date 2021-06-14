4. sınıf üretim, dağıtım ve tüketim konu anlatımı - Üretim, dağıtım ve tüketim nedir, örnekleri nelerdir?

Ekonomik faaliyetler her topluma farklılık gösterebilir. Ekonomik faaliyetlerin aksamadan devam etmesi ise tüketim, üretim ve dağıtım sistemleri ile gerçekleşir. Üretim, dağıtım ve tüketim nedir, örnekleri nelerdir? sorusunun cevaplarını yazımızda sizler için hazırladık.

ÜRETİM, TÜKETİM VE DAĞITIM NEDİR?

Üretim, yeni ve kullanılan bir malın elde edilmesidir. Üretim ağından çıkan her ürün bir ekonomik faaliyet ürünüdür. Mal olarak da adlandırılan bu ürünlerin üretilmesinde kişilerin arz ve talep dengesi baz alınır. Mobilya, gıda ve tekstil ürünleri üretim faaliyetleri kapsamında yer almaktadır.

Dağıtım, kişilerin arz ve talep dengesi baz alınarak üretilen ürünlerin, kullanıcılara ulaştırılması sürecidir. Bir ürünün ekonomik faaliyet kapsamında olması için üretildikten sonra tüketicisine ulaştırılmasıdır. Eğer mallar üretim bandından nihai tüketiciye ulaştırılamıyorsa dağıtım ağında sorun vardır.

Tüketim ise üretilen malların dağıtım ağı ile tüketiciye ulaştırılması ve tüketilmesidir. Daha açık bir ifade ile tüketim üretilen ürünlerin kullanılması olarak anlatılabilir.

ÜRETİM, DAĞITIM VE TÜKETİM ÖRNEKLERİ NELERDİR?

Üretim için örnekler şunlardır: Mobilya, peynir, yoğurt, salça, elbise, araba, buzdlabı

Dağıtım için örnekler şunlardır: Büyük ya da küçük ölçekli fabrikalarda üretilen malların tüketiciye ulaşılmasını sağlayan lojistik hizmetidir.

Tüketim için örnekler: Tüketicinin peyniri kullanması, arabayı satın alması, uçağa binmesi

ÜRETİM, DAĞITIM VE TÜKETİMİN TOPLUMA ETKİLERİ NELERDİR?

Türkiye coğrafyasında farklı özelliklere sahip topluluklar bulunur. Bu da ekonomik faaliyetlerin her bölgede farklılık göstermesine yol açar. Üretim, dağıtım ve tüketim süreçlerini en çok etkileyen faktörler yer şekilleri, hava koşulları ve sahip olduğu kültürel zenginlikleridir. Örneğin Karadeniz Bölgesi'nde çay üretimi çok yüksektir. Bu yüzden Karadeniz'de hem çay üretimi hem de çay dağıtımı yüksek oranlarda gerçekleşir. Ege ve Akdeniz Bölgesi ise sıcaklık değerleri bakımında yaz aylarında kişileri zorlar. Bu da o bölgede klima ürünlerinin daha çok kullanılmasına yol açar. Klima üretimi ve dağıtımı farklı bölgelerde yapılsa da tüketimi Ege ve Akdeniz bölgesinde daha fazladır. Bir ürünün üretim, dağıtım ve tüketiminin farklı bölgelere göre şekillenmesi de ekonomik faaliyetlerin toplum üzerindeki etkisidir.