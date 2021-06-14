AÖF mezuniyet sorgulama nasıl yapılır? AÖF mezun olduğumu nasıl anlarım? AÖF diploma sorgulama e-Devlet!

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi öğrencileri, sınav sonuçlarının açıklanması üzerine mezuniyet durumlarını incelemeye başladı. AÖF mezun olduğumu nasıl anlarım diye araştıran öğrenciler, AÖF geçici mezuniyet belgesi hakkında araştırma yapıyor. AÖF mezuniyet sorgulama nasıl yapılır sorusunun yanıtı ve AÖF diploma sorgulama e-Devlet ekranı haberimizde.
AÖF'TE MEZUN OLDUĞUMU NASIL ANLARIM?
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi, mezuniyet işlemlerinin hala devam ettiğini ve henüz mezun gözükmeyen öğrencilerin birkaç gün içinde sistemi yeniden kontrol etmesi gerektiğini aktardı. Mezuniyet bilgisi birkaç gün içinde sisteme yansıyacak, böylece e-Devlet'ten mezun yazısı alınabilecek.
AÖF MEZUNİYET SORGULAMA NASIL YAPILIR?
AÖF mezuniyet sorgulama ve mezuniyet diploması doğrulama işlemleri Anadolu Üniversitesi'nin resmi internet sitesi üzerinden gerçekleştiriliyor. Açıköğretim Fakültesi diplomaları ise sınav sonuçlarının açıklanmasını takip eden 20 iş günü içinde öğrencinin bağlı olduğu büroya gönderilecek.
AÖF DİPLOMA SORGULAMA – MEZUN YAZISI ALMA EKRANI E-DEVLET
AÖF geçici mezuniyet belgesi alabilmek için öncelikle kişisel bilgilerle e-Devlet'te giriş yapılır. Ardından "Yükseköğretim Mezun Belgesi Sorgulama" ekranında "Mezun Bilgileriniz" başlığı altında eğitim durumu görüntülenir. Burada "Belge Oluştur" butonuna tıklayıp sayfanın çıktısını alarak geçici mezuniyet belgesi temin edilmiş olur.