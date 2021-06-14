Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Eğitim Haberleri AÖF mezuniyet sorgulama nasıl yapılır? AÖF mezun olduğumu nasıl anlarım? AÖF diploma sorgulama e-Devlet!
Giriş Tarihi: 14.6.2021 10:07

nasıl yapılır? AÖF mezun olduğumu nasıl anlarım? e-Devlet!

AÖF mezuniyet sorgulama nasıl yapılır? AÖF mezun olduğumu nasıl anlarım? AÖF diploma sorgulama e-Devlet!

AÖF sınav sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte geçer not alamayan öğrenciler yaz okulu kayıt tarihlerini araştırırken ortalaması sınırda kalan öğrenciler de mezun olup olmadıklarını merak ediyor. Mezuniyet durumunu öğrenmek isteyen öğrenciler, nasıl yapılır diye araştırıyor. Açıköğretim öğrencilerinin AÖF mezun olduğumu nasıl anlarım sorusu e-Devlet ile yanıt buluyor. ve geçici mezuniyet belgesi alma işlemi e-Devlet üzerinden birkaç adımda gerçekleşiyor.

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi öğrencileri, sınav sonuçlarının açıklanması üzerine mezuniyet durumlarını incelemeye başladı. AÖF mezun olduğumu nasıl anlarım diye araştıran öğrenciler, hakkında araştırma yapıyor. nasıl yapılır sorusunun yanıtı ve e-Devlet ekranı haberimizde.

AÖF'TE MEZUN OLDUĞUMU NASIL ANLARIM?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi, mezuniyet işlemlerinin hala devam ettiğini ve henüz mezun gözükmeyen öğrencilerin birkaç gün içinde sistemi yeniden kontrol etmesi gerektiğini aktardı. Mezuniyet bilgisi birkaç gün içinde sisteme yansıyacak, böylece e-Devlet'ten mezun yazısı alınabilecek.

AÖF MEZUNİYET SORGULAMA NASIL YAPILIR?

AÖF mezuniyet sorgulama ve mezuniyet diploması doğrulama işlemleri Anadolu Üniversitesi'nin resmi internet sitesi üzerinden gerçekleştiriliyor. Açıköğretim Fakültesi diplomaları ise sınav sonuçlarının açıklanmasını takip eden 20 iş günü içinde öğrencinin bağlı olduğu büroya gönderilecek.

AÖF DİPLOMA SORGULAMA – MEZUN YAZISI ALMA EKRANI E-DEVLET

AÖF geçici mezuniyet belgesi alabilmek için öncelikle kişisel bilgilerle e-Devlet'te giriş yapılır. Ardından "Yükseköğretim Mezun Belgesi Sorgulama" ekranında "Mezun Bilgileriniz" başlığı altında eğitim durumu görüntülenir. Burada "Belge Oluştur" butonuna tıklayıp sayfanın çıktısını alarak geçici mezuniyet belgesi temin edilmiş olur.

ARKADAŞINA GÖNDER
AÖF mezuniyet sorgulama nasıl yapılır? AÖF mezun olduğumu nasıl anlarım? AÖF diploma sorgulama e-Devlet!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA