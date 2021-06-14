AÖF yaz okulu sınavları ve kayıt tarihi için gözler Anadolu Üniversitesi akademik takvimine çevrildi. Geçtiğimiz hafta açıklanan sınav sonuçlarıyla beraber derslerden yeterli geçer puanı alamayan binlerce açıköğretim öğrencisi yeniden sınavlara katılım sağlayacak. Ancak bunun için kişilerin belirlenen tarihlerde kayıtlarını gerçekleştirmesi gerekiyor. Bu noktada ise "AÖF yaz okulu kayıtları ne zaman başlıyor, sınavlar ne zaman yapılacak, online mı?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte AÖF Açıköğretim yaz okulu sınav ve kayıt tarihleri gibi merak edilen tüm detaylar…
Anadolu Üniversitesi tarafından yapılan açıklama şu şekilde;
''Değerli öğrencilerimiz, sınav sonuçlarınız sınavlarla ilgili tüm süreçler tamamlandıktan sonra açıklanacaktır. Sağlıklı günler dileriz.''
AÖF SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI!
AÖF sınav sonuçları Anadolu Üniversitesi'nin resmi internet sitesinden öğrenci kimlik bilgileriyle veya e-Devlet girişiyle görüntülenebilirler
AÖF'TEN SINAV İTİRAZLARI AÇIKLAMASI
Anadolu Üniversitesi Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "5-6-7 Haziran tarihlerinde düzenlenen sınavlara ilişkin sınava ve sınav sorularına itirazlar 10 Haziran Perşembe günü saat 23.59'a kadar Öğrenci Otomasyonu üzerinden yapılabilir." ifadelerini kullandı. Açıklamada itirazlar tamamlandıktan sonrası sonuçların açıklanacağı bilgisi paylaşıldı.
AÖF SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
AÖF sınav sonuçları açıklandı. AÖF sınav sonuçların 11 Haziran Cuma günü belli oldu.
AÖF YAZ OKULU KAYIT VE SINAV TARİHLERİ
Sınav takvimi içerisinde yer alan bilgilere göre 1-4 Temmuz 2021 tarihleri arasında kayıt yenileme işlemleri olacak. 5 Temmuz'da derslerin başlamasının ardından sınavlar için geri sayıma geçilecek.
Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi yaz okulu sınavları ise 23-27 Ağustos tarihleri arasında yapılacak.
Mazereti bulunan adaylar içinse yaz okulunu sonu mazeret sınavları 6-8 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek.