K hangi element? K simgesi hangi elementin sembolüdür?

Elementlerin özelliklerinden bahsedilirken ilk akla gelenlerden biri de element sembollerinin elementlerin İngilizce isimlerinin baş harfinden oluştuğudur. Bu bilgi doğru olmakla birlikte periyodik tablodaki bazı elementlerin sembollerinin elementin Latince isminden (ya da daha eski dillerdeki isminden) geldiği de görülür. Bu element sembollerinden biri de K sembolüdür.

K HANGİ ELEMENT?

Periyodik tabloyu öğrenmeye çalışanların en çok merak ettiği sorulardan biri de hangi sembolün hangi elemente ait olduğu yönündeki sorulardır. Bulmaca çözenlerin de sık sık "K simgesi hangi elementin sembolü?" sorusunun cevabını aradığı görülür. K sembolü periyodik tablonun ilk yirmi elementinden biri olan Potasyum elementinin sembolüdür. Potasyum elementinin K sembolünü almasının sebebi elementin Latince isminin Kalium olmasıdır.

POTASYUM ELEMENTİ ÖZELLİKLERİ NEDİR?

Potasyum elementi doğada katı halde bulunur ve atom numarası 19'dur.

Potasyum elementi bir alkali metaldir, dokusu yumuşaktır ve gümüş ya da beyaz renkli olduğu kaydedilmiştir.

Su karşısında oldukça aktif olan Potasyum elementi havada da hızla oksitlenmesiyle bilinir.

Potasyum elementi kanda düşük seviyedeyse hipokalemi, yüksek seviyedeyse hiperkalemi oluşur.

Potasyum elementi cam yapımında kullanılır ve potasyumla işlenen camın daha sağlam olduğu kabul edilir.

Baz özelliği bulunan Potasyum elementi temizlik malzemelerinde de (deterjan ve sabun) kullanılır.

Potasyumda toplamda 19 elektron bulunur. Bu elektronların sıralanışı 2,8,8,1 şeklindedir.

Tüm alkali metaller gibi Potasyum elementi de su karşısında reaksiyona girer. Potasyum elementinin su ile reaksiyonunun sonucunda hidrojen gazı açığa çıkar.

Yerkabuğunu oluşturan elementlerden biri olan Potasyum aynı zamanda yerkabuğunda en çok bulunan yedinci element olma özelliğini taşır.

Potasyum elementinin bulunması çok eskilere dayanır. İlk defa 1807 yılında Sir Humphrey Davy tarafından bulunan Potasyum elementi kostik potastan elektroliz yöntemiyle elde edilmiştir.

Saydam bir madde olarak tanımlanan Potasyum bir bıçakla kesilebilecek kadar yumuşak bir yapıya sahiptir. İlk kesildiği an parlak bir yüzeye sahip olan Potasyum elementi havayla temas ettiği zaman matlaşır.

Potasyum elementi su ile tepkimeye potasyum iyonları renksiz bir hal alır. Suda potasyum olup olmadığı tadından anlaşılabilir çünkü Potasyum elementi seyreltik çözeltilerde tatlı, derişik çözeltilerde ekşi, bazik veya tuzlu bir tata bürünür.

Potasyum elementi alev karşısında renk değiştirir ve viole renge bürünür. Alev testlerinde kullanılmasına neden olan bu özellik bir bileşikte potasyum olup olmadığının anlaşılmasına yardımcı olur.

Potasyum elementi Potasyum klorür sülfaj yapımında da kullanılır. Potasyum klorür genelde sofra tuzu yerine kullanılmasıyla bilinse de kalbi durdurma özelliğini barındırmasıyla da dikkat çeker.

Yediğimiz pek çok besinin içinde de (et, balık, sebze, meyve) potasyum bulunur.

K periyodik tabloda nerede bulunur?

Kimyasal elementlerin sınıflandırılmaları sonucuna gire dizilişini göstermek Periyodik tablonun görevidir. Periyodik tabloda sıralanış gruplara, periyotlara ve bloklara göre yapılır. Periyodik tablonun sütunları grupları temsil eder. Periyodik tablonun satırları ise periyot olarak adlandırılır. Bloklar ise elementlerin orbitalleri dikkate alınarak sokuldukları sıralamaları temsil eder.

Potasyum elementinin periyodik tablodaki dizilimi şöyledir:

1. Grup

4. Periyot

S Blok