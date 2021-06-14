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Giriş Tarihi: 14.6.2021 13:14 Son Güncelleme: 14.6.2021 13:14

Karneler ne zaman verilecek, yüz yüze mi verilecek? MEB karne açıklaması: 2020-2021 ?

Karneler ne zaman verilecek, yüz yüze mi verilecek? MEB karne açıklaması: 2020-2021 karne ne zaman alınacak?

Koronavirüs salgını nedeniyle bir kısmı yüz yüze bir kısmı online eğitimle tamamlanan 2020-2021 eğitim öğretim yılının karneleri için geri sayım başladı. Eğitim yılının sonuna yaklaşılması sebebiyle öğrenciler ve veliler karneler ne zaman verilecek, yüz yüze mi verilecek sorusuna yanıt arıyor. MEB karne açıklaması ışığında karneler bu yıl online olarak dağıtılacak. 2020-2021 sorusunun yanıtı haberimizde.

2020-2021 eğitim öğretim yılının sonu geldi. Yüz yüze telafi dersleri 2 Temmuz'a kadar sürecek fakat karneler 18 Haziran'da öğrencilere teslim edilecek. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un açıklamalarını takip edenler, karneler ne zaman verilecek, yüz yüze mi verilecek sorularına yanıt arıyor. MEB karne açıklaması ile 2020-2021 sorusunun yanıtı!

KARNELER NE ZAMAN VERİLECEK?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 2 Temmuz'da okulların tatil edileceğini ancak karnelerin 18 Haziran'da e-Devlet üzerinden dijital olacak verileceğini duyurdu. Öğrenciler ve veliler dijital karneye 18 Haziran'dan itibaren ulaşabilecek. Ancak karne ve başarı belgelerini elden almak isteyenler 2 Temmuz itibariyle okul müdürlüklerine müracaat edebilecek.

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

2020-2021 eğitim öğretim yılı karneleri, 18 Haziran itibariyle verilmeye başlanacak. Dersler 2 Temmuz'a kadar devam edecek. İsteğe bağlı telafi dersleri için okullar 31 Ağustos'a kadar açık olacak. Bakan Selçuk, 1. ve 8. sınıf öğrencileri için çalışma kitapları, 1. ve 4. sınıf öğrencileri için çalışma yaprakları hazırlandığını aktardı.

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Karneler ne zaman verilecek, yüz yüze mi verilecek? MEB karne açıklaması: 2020-2021 karne ne zaman alınacak?
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