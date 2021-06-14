2020-2021 eğitim öğretim yılının sonu geldi. Yüz yüze telafi dersleri 2 Temmuz'a kadar sürecek fakat karneler 18 Haziran'da öğrencilere teslim edilecek. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un açıklamalarını takip edenler, karneler ne zaman verilecek, yüz yüze mi verilecek sorularına yanıt arıyor. MEB karne açıklaması ile 2020-2021 karne ne zaman alınacak sorusunun yanıtı!

KARNELER NE ZAMAN VERİLECEK?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 2 Temmuz'da okulların tatil edileceğini ancak karnelerin 18 Haziran'da e-Devlet üzerinden dijital olacak verileceğini duyurdu. Öğrenciler ve veliler dijital karneye 18 Haziran'dan itibaren ulaşabilecek. Ancak karne ve başarı belgelerini elden almak isteyenler 2 Temmuz itibariyle okul müdürlüklerine müracaat edebilecek.