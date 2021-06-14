Kayseri 3. tıp fakültesine kavuştu

ERÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış ziyarette yaptığı konuşmasında ERÜ Tıp Fakültesi'nin 53 yıllık köklü mazisi ile kaliteli bir şekilde eğitim-öğretim faaliyetlerine devam ettiğini söyledi.

"KAYSERİ TIP FAKÜLTESİNE DESTEK OLACAĞIZ"

SBÜ Kayseri Tıp Fakültesi Öğrencilerinin ilk 3 yıl, ERÜ Tıp Fakültesi öğrencileri ile eğitim-öğretim faaliyetlerini gerçekleştireceklerini belirten ve ERÜ olarak, SBÜ Kayseri Tıp Fakültesi'ne her türlü desteği vereceklerine dikkat çeken Rektör Mustafa Çalış; "Üniversitemiz Tıp Fakültesi 53 yıllık köklü mazisi ile eğitim öğretime devam etmektedir. Bu kapsamda Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Tıp Fakültesi'nin ardından malumunuz, üçüncü olarak da Sağlık Bilimleri Üniversitesi bünyesinde Kayseri Tıp Fakültesi şehrimize açılıyor. Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kayseri Tıp Fakültesi'nin kurulması için emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. İnşallah Üniversitemizin Tıp Fakültesi kalitesini, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kayseri Tıp Fakültesi öğrencileri içinde göstereceğiz. Üniversitemiz Tıp Fakültesi öğrencilerimiz ile birlikte, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kayseri Tıp Fakültesi öğrencilerimiz, ilk 3 yılı inşallah Üniversitemiz Tıp Fakültemiz de eğitim-öğretim faaliyetlerini birlikte sürdürecekler. Bizler bu konuda elimizden gelen her türlü desteği vereceğiz. Kayserimize hayırlı uğurlu olsun" dedi.

TIP FAKÜLTESİ KAYSERİ'DE AÇILDI

SBÜ Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl de yaptığı konuşmasında SBÜ Kayseri Tıp Fakültesi'nin üniversitelerinin 11'inci Tıp Fakültesi olduğunu belirterek; "Kayseri Tıp Fakültesi kıymetli öğretim üyelerimizle birlikte eğitim- öğretim için hazır hale gelmiş bulunmakta. Kayseri Tıp Fakültemiz öğrencileri, ilk 3 yılı ülkemizin en önemli tıp fakültelerinden birisi olan Erciyes Üniversitemizin Tıp Fakültesi'nde eğitim görecekler. Böylelikle devletimiz yeni bir gerek öğretim üyesi, gerek laboratuvar olarak altyapı masrafına girmeyecek. 4,5 ve 6'ıncı sınıf da ki öğrencilerimiz ise buradaki şehir hastanesinde staj yapmak suretiyle çok geniş staj imkânlarından yararlanacaklar. Oralarda ilave bir yatırıma ihtiyaç olmayacak. Bu sebeple ülkemize herhangi bir maliyet, sorumluluk ve yükümlülük getirmeksizin tıp fakültesi açmış oluyoruz. Bu yeni bir model" diye konuştu.