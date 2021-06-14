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Giriş Tarihi: 14.6.2021 09:06 Son Güncelleme: 14.6.2021 09:07

, bugün son mu? ne?

KPSS başvuruları ne zaman bitecek, bugün son mu? KPSS son başvuru tarihi ne?

ÖSYM tarafından Ağustos ayında gerçekleştirilecek olan KPSS için başvuru sürecinin sonuna gelindi. Sınava girecek memur adayları, 28 Mayıs’ta başlayan , bugün son mu diye araştırıyor. , merkezi sınavlara ilişkin en çok merak edilenlerin başında geliyor. İşte KPSS başvuru ekranı ve son başvuru günü!

Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) için iki aydan az bir zaman kaldı. Sınava hazırlanan adayların büyük bir bölümü başvuru işlemlerini tamamladı. Başvuru işlemini son güne bırakan adaylar ise, , bugün son mu sorusuna yanıt arıyor. hakkında ayrıntılı bilgi ve KPSS başvuru ekranı haberimizde.

KPSS BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTİYOR?

2021 KPSS A Grubu ve Öğretmenlik sınavları Ağustos ayının ilk haftası gerçekleşecek. Sınava ilişkin başvurular 28 Mayıs'ta alınmaya başladı. İki haftadır devam eden başvuru süreci 14 Haziran'da son buluyor. Sınava başvuru yapacak adayların bu akşam saat 23:59'a kadar başvuru ücretini belirtilen bankalara yatırmış, başvuru işlemini tamamlamış olması gerekiyor.

KPSS BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR? ÖABT NE KADAR?

Kamu Personeli Seçme Sınavı (Lisans) Başvuru ücreti: Her bir oturum için 90 TL

Kamu Personeli Seçme Sınavı (ÖABT) Başvuru ücreti: Her bir oturum için 90 TL

Kamu Personeli Seçme Sınavı (Alan Bilgisi) Başvuru ücreti: Her bir oturum için 65 TL

KPSS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

KPSS başvuru işlemleri ÖSYM'nin resmi internet sitesindeki Aday İşlemleri Sistemi üzerinden gerçekleştiriliyor. 2021 KPSS Kılavuzu'na göre, başvuru işleminin tamamlanması için adayların ÖSYM sisteminde son 50 ay içinde çekilmiş geçerli bir fotoğrafının olması, eğitim durumu ve iletişim bilgilerinin güncel olması ve başvuru ücretini yatırması gerekiyor. Başvuru aşamasında adayın katılacağı oturumları seçmesi ve sınav merkezini tercih etmesi isteniyor.

KPSS BAŞVURU ÜCRETİ HANGİ BANKALARA YATIRILACAK?

KPSS başvuru ücreti bankaların şubelerinden, ATM'lerinden ve internet bankacılığı üzerinden yatırılabiliyor. Ancak başvuru süreci bu akşam sonlanacağı için bankalarda yoğunluk oluşma ihtimalini unutmamakta fayda var. Henüz başvuru işlemini tamamlamamış olan adayları belirtilen bankaları kullanabilir ya da ÖSYM'nin internet sayfasında yer alan "Ödemeler" kısmından kredi kartı ya da banka kartıyla işlemi gerçekleştirebilir.

Akbank'ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç) Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

Finansbank'ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

Kuveyt Türk Katılım Bankası'nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler

ING Bank'ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

Vakıf Katılım Bankası'nın tüm şubeleri ve ATM (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM'den ücret yatırılmaz.)

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KPSS başvuruları ne zaman bitecek, bugün son mu? KPSS son başvuru tarihi ne?
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