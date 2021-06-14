MEB telafi eğitimi başvurusu ne zaman? Telafi eğitimi ne zaman başlayacak? Telafi eğitimi zorunlu mu, nasıl olacak?

Koronavirüs salgını sebebiyle yüz yüze eğitimin sekteye uğraması sonucu uzaktan eğitime katılamayan öğrenciler derslerinden geri kaldı. Eğitimde verimliliği arttırmak amacıyla Milli Eğitim Bakanlı "Telafide Ben de Varım" adlı bir telafi programı geliştirdi. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk imzasıyla gönderilen yazıda, telafi eğitimi programının detaylarına yer verildi. Bunun üzerine, MEB telafi eğitimi başvurusu ne zaman, telafi eğitimi ne zaman başlayacak gibi sorular merak edildi. Ayrıca telafi eğitimi zorunlu mu, telafi eğitimi nasıl olacak gibi sorular da konuya ilişkin merak edilenler arasında yer aldı.

TELAFİ EĞİTİMİ NASIL OLACAK?

Telafide Ben de Varım programı kapsamında, okul, ilçe ve il genelinde sosyal, kültürel, bilimsel ve sportif eğitim faaliyetleriyle etkinlikler gerçekleştirilecek. https://telafidebendevarim.meb.gov.tr adresinde yer verilen açıklamada tüm kamu kurum ve kuruluşlarıyla iş birliği içinde hareket edileceği bildirildi. Öğrenci, öğretmen ve velilere yönelik örnek eğitim faaliyetleri, içerik ve materyallerine söz konusu internet adresinden erişilebilecek.