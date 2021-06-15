4. sınıf Hz. Muhammed’in doğumu, çocukluk ve gençlik yılları konu anlatımı – Peygamberimizin doğduğu çevrenin sosyal ve dini özellikleri

Hz. Peygamberin dedesi Abdülmuttalip torununun doğacağı gün için sabırsızlanıyordu. 571 yılının nisan ayının sonlarında doğru müjdeli haber için sayılı günler kalmıştı. Hz. Muhammed'in doğumuna yaklaşık 2 ay kala babası Abdullah'ın vefatı nedeniyle peygamber efendimiz dünyaya yetim olarak geldi. Peygamber Efendimize ismini dedesi Abdülmuttalip verdi. Muhammed ismi bu bölgede ender rastlanılan isimlerden biriydi.

HZ. MUHAMMED'İN (S.A.V) DOĞUMU

Hz. Muhammed miladi takvime göre 2O Nisan 571 yılında dünyaya gelmiştir. Yetim olarak dünyaya gelen Hz. Muhammed (s.a.v.) annesi ile yaşadığı süre zarfında amcasının cariyesi olan Halime ona sütannelik yapmıştır. Mekke'de hava şartlarının olumsuzluğu nedeniyle aileler bebeklerini göçebe bir biçimde hayatını sürdüren sütannelerine verir, böylelikle çölün serin havasında yaşamaları ve Arapça'yı doğru bir biçimde öğrenmeleri sağlanırdı.

HZ. MUHAMMED'İN (S.A.V) ÇOCUKLUĞU

Hz. Muhammed Efendimiz 4 yaşına gelinceye kadar sütannesi Halime'nin yanında kaldı. Ardından annesi Amine'ye kavuştu. 6 yaşına geldiğinde annesi ile birlikte babasının Medine'deki kabrini ziyarete gittiler. Böylelikle Medine'deki akrabalarını da yakından tanımış oldu. Bir süre orada kalan Hz. Muhammed (s.a.v) bu sırada yeni arkadaşlar edindi, yüzme öğrendi, güzel zaman geçirdi. Annesi ile Mekke'ye dönerken annesi aniden hastalandı ve vefat etti. Daha sonra Hz. Muhammed (s.a.v) dadısı Ümmü Eymen tarafından dedesi Abdülmuttalip'e teslim edildi. Dedesi onu çok seviyor ve onunla her zaman ilgileniyordu. Sekiz yaşına gelen Hz. Muhammed üçüncü bir ölüm haberini aldı. Bu acıyı derinden hisseden Peygamber Efendimiz amcası Ebu Talip'e bırakılmak durumunda kalmıştır. Amcası da onu her zaman çok sevmiş ve kendi çocuklarından ayırmamıştır. Hz. Peygamberde amcasının işlerine yardım etmiş amcasına olan borcunu ödemek için amcasının oğlu Hz. Ali'ye bakmış ve onu yetiştirmiştir.

HZ. MUHAMMED'İN (S.A.V) GENÇLİĞİ

Hz. Peygamber 12 yaşına gelene dek amcası Ebu Talip'le beraber pek çok ticari seferlere katılmış, hatta ilk ticari seferini amcası Ebu Talip ile Busra'ya yapmıştır. Her zaman olduğu gibi iş yaşamında da dürüstlüğünü korumuş, Mekke'nin zengin iş kadınlarından biri olan Hz. Hatice'nin kervanını yönetmeye başlamıştır. Onun dürüstlüğü ve başarısından dolayı Hz. Hatice, Peygamber Efendimiz ile evlenmeye karar vermiştir. Hz. Muhammed'den 15 yaş büyük olan Hz. Hatice, evliliklerinden 6 çocuk dünyaya getirmiştir.