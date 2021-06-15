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Giriş Tarihi: 15.6.2021 16:20

yaz okulu takvimi: kayıtları ne zaman başlıyor, sınav tarihleri belli oldu mu?

Anadolu Üniversitesi yaz okulu takvimi: 2021 AÖF yaz okulu kayıtları ne zaman başlıyor, sınav tarihleri belli oldu mu?

bünyesinde açıköğretim eğitimi almakta olan binlerce öğrenci AÖF yaz okulu kayıt ücreti, sınav tarihleri gibi detayları gündeme taşıdı. Dönem içerisinde katılım sağladıkları sınavlardan yeterli puanı alamayan öğrenciler bu noktada yazın uygulanan sınavlarla derslerden geçmek için bir fırsat daha yakalayacak. Bu noktada “ kayıtları ne zaman başlıyor, sınav tarihleri belli oldu mu?” soruları yanıt aramaya başladı. İşte Anadolu Üniversitesi Açıköğretim AÖF yaz okulu kayıt ve sınav tarihleri…

üzerinden açıköğretim eğitimi almakta olan binlerce öğrenci gözünü AÖF yaz okulu kayıt ve sınav tarihleri ile ilgili detaylara çevirdi. Dönem sonu sınavlarına ilişkin sonuçlar bilindiği üzere 11 Haziran 2021 tarihinde öğrencilerin erişimine açılmıştı. Bu kapsamda " kayıtları ne zaman başlıyor, sınav tarihleri belli oldu mu?" soruları gündemdeki yerini aldı. İşte Anadolu Üniversitesi AÖF yaz okulu kayıt tarihleri ve sınavlara ilişkin merak edilen tüm detaylar…

SON DAKİKA: AÖF sınav sonuçları açıklandı! Açıköğretim Fakültesi Anadolu Üniversitesi 2021 AÖF sınav sonuçları sorgulama nasıl ve nereden yapılır?

AÖF'TEN SON DAKİKA DUYURUSU!

Anadolu Üniversitesi tarafından yapılan açıklama şu şekilde;

''Değerli öğrencilerimiz, sınav sonuçlarınız sınavlarla ilgili tüm süreçler tamamlandıktan sonra açıklanacaktır. Sağlıklı günler dileriz.''

AÖF SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI!

Anadolu Üniversitesi'nin resmi internet sitesinden öğrenci kimlik bilgileriyle veya e-Devlet girişiyle görüntülenebilirler

SON DAKİKA: AÖF sınav sonuçları açıklandı! Açıköğretim Fakültesi Anadolu Üniversitesi 2021 AÖF sınav sonuçları sorgulama nasıl ve nereden yapılır?

AÖF'TEN SINAV İTİRAZLARI AÇIKLAMASI
Anadolu Üniversitesi Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "5-6-7 Haziran tarihlerinde düzenlenen sınavlara ilişkin sınava ve sınav sorularına itirazlar 10 Haziran Perşembe günü saat 23.59'a kadar Öğrenci Otomasyonu üzerinden yapılabilir." ifadelerini kullandı. Açıklamada itirazlar tamamlandıktan sonrası sonuçların açıklanacağı bilgisi paylaşıldı.

AÖF SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
AÖF sınav sonuçları açıklandı. AÖF sınav sonuçların 11 Haziran Cuma günü belli oldu.

SON DAKİKA: AÖF sınav sonuçları açıklandı! Açıköğretim Fakültesi Anadolu Üniversitesi 2021 AÖF sınav sonuçları sorgulama nasıl ve nereden yapılır?

AÖF YAZ OKULU KAYIT VE SINAV TARİHLERİ

Sınav takvimi içerisinde yer alan bilgilere göre 1-4 Temmuz 2021 tarihleri arasında kayıt yenileme işlemleri olacak. 5 Temmuz'da derslerin başlamasının ardından sınavlar için geri sayıma geçilecek.

Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi yaz okulu sınavları ise 23-27 Ağustos tarihleri arasında yapılacak.

Mazereti bulunan adaylar içinse yaz okulunu sonu mazeret sınavları 6-8 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek.

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Anadolu Üniversitesi yaz okulu takvimi: 2021 AÖF yaz okulu kayıtları ne zaman başlıyor, sınav tarihleri belli oldu mu?
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