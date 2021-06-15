Anadolu Üniversitesi üzerinden açıköğretim eğitimi almakta olan binlerce öğrenci gözünü AÖF yaz okulu kayıt ve sınav tarihleri ile ilgili detaylara çevirdi. Dönem sonu sınavlarına ilişkin sonuçlar bilindiği üzere 11 Haziran 2021 tarihinde öğrencilerin erişimine açılmıştı. Bu kapsamda "2021 AÖF yaz okulu kayıtları ne zaman başlıyor, sınav tarihleri belli oldu mu?" soruları gündemdeki yerini aldı. İşte Anadolu Üniversitesi AÖF yaz okulu kayıt tarihleri ve sınavlara ilişkin merak edilen tüm detaylar…