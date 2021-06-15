Anadolu Üniversitesi üzerinden açıköğretim eğitimi almakta olan binlerce öğrenci gözünü AÖF yaz okulu kayıt ve sınav tarihleri ile ilgili detaylara çevirdi. Dönem sonu sınavlarına ilişkin sonuçlar bilindiği üzere 11 Haziran 2021 tarihinde öğrencilerin erişimine açılmıştı. Bu kapsamda "2021 AÖF yaz okulu kayıtları ne zaman başlıyor, sınav tarihleri belli oldu mu?" soruları gündemdeki yerini aldı. İşte Anadolu Üniversitesi AÖF yaz okulu kayıt tarihleri ve sınavlara ilişkin merak edilen tüm detaylar…
Anadolu Üniversitesi tarafından yapılan açıklama şu şekilde;
''Değerli öğrencilerimiz, sınav sonuçlarınız sınavlarla ilgili tüm süreçler tamamlandıktan sonra açıklanacaktır. Sağlıklı günler dileriz.''
AÖF SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI!
AÖF sınav sonuçları Anadolu Üniversitesi'nin resmi internet sitesinden öğrenci kimlik bilgileriyle veya e-Devlet girişiyle görüntülenebilirler
AÖF'TEN SINAV İTİRAZLARI AÇIKLAMASI
Anadolu Üniversitesi Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "5-6-7 Haziran tarihlerinde düzenlenen sınavlara ilişkin sınava ve sınav sorularına itirazlar 10 Haziran Perşembe günü saat 23.59'a kadar Öğrenci Otomasyonu üzerinden yapılabilir." ifadelerini kullandı. Açıklamada itirazlar tamamlandıktan sonrası sonuçların açıklanacağı bilgisi paylaşıldı.
AÖF SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
AÖF sınav sonuçları açıklandı. AÖF sınav sonuçların 11 Haziran Cuma günü belli oldu.
AÖF YAZ OKULU KAYIT VE SINAV TARİHLERİ
Sınav takvimi içerisinde yer alan bilgilere göre 1-4 Temmuz 2021 tarihleri arasında kayıt yenileme işlemleri olacak. 5 Temmuz'da derslerin başlamasının ardından sınavlar için geri sayıma geçilecek.
Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi yaz okulu sınavları ise 23-27 Ağustos tarihleri arasında yapılacak.
Mazereti bulunan adaylar içinse yaz okulunu sonu mazeret sınavları 6-8 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek.