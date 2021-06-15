AÖF diplomalar ne zaman alınacak? 2021 AÖF geçici mezuniyet belgesi verilecek mi ve nasıl alınır?

Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi'nden yapılan resmi açıklamada, mezun olan öğrenciler için "Mezuniyet işlemleri devam etmekte olup birkaç gün içinde mezuniyet durumunuz sayfaya yansıdıktan sonra E-devletten mezun yazısı alabilirsiniz. Diplomalar sınav sonuçları açıklandıktan sonra 20 iş günü içinde bağlı olduğunuz büroya gönderilir." İfadelerine yer verildi.
AÖF MEZUNİYET SORGULAMA NASIL YAPILIR?
Açıköğretim Sisteminde Geçici Mezuniyet Belgesi düzenlenmemektedir. Sınav sonuçları açıklandıktan sonra takip eden birkaç gün içerisinde mezun durum güncellemesi yapılır sonra e-devlet sisteminden durumunuzun güncellemesini kontrol edebilir ya da Mezuniyet Belgesi dokümanı alabilirsiniz.
AÖF DİPLOMALARI NE ZAMAN VERİLİR, NEREDEN ALINIR 2021?
Geçmiş yıllarda konuyla ilgili yapılan açıklama şu şekilde:
Diplomalar, dönem sonu sınavı sonuçları İnternetten açıklandıktan sonra 20 gün içinde hazırlanarak mezunlarımıza verilmek üzere bağlı oldukları AÖF bürolarına gönderilmektedir. Ancak staj yükümlülüğü bulunan öğrenciler stajlarını tamamladıklarını belgeledikten veya laboratuvar uygulama dersi bulunan öğrenciler laboratuvar uygulama dersini tamamladıktan sonra diplomalarını alabilirler.