AÖF diplomalar ne zaman alınacak? 2021 AÖF geçici mezuniyet belgesi verilecek mi ve nasıl alınır?

AÖF DİPLOMALARI NE ZAMAN VERİLİR, NEREDEN ALINIR 2021?

Geçmiş yıllarda konuyla ilgili yapılan açıklama şu şekilde:

Diplomalar, dönem sonu sınavı sonuçları İnternetten açıklandıktan sonra 20 gün içinde hazırlanarak mezunlarımıza verilmek üzere bağlı oldukları AÖF bürolarına gönderilmektedir. Ancak staj yükümlülüğü bulunan öğrenciler stajlarını tamamladıklarını belgeledikten veya laboratuvar uygulama dersi bulunan öğrenciler laboratuvar uygulama dersini tamamladıktan sonra diplomalarını alabilirler.