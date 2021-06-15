AÖF mezuniyet nasıl anlaşılır? 2021 AÖF mezuniyet ve diploma sorgulama!

AÖF mezuniyet ve diploma sorgulama ekranı binlerce açıköğretim öğrencisi tarafından ziyaret ediliyor. Anadolu Üniversitesi bünyesinde açıköğretimden eğitim almakta olan son sınıf öğrencileri sınav sonuçlarının açıklanmasıyla beraber "AÖF mezuniyet nasıl anlaşılır, diploma sorgulama nasıl yapılır?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte Anadolu Üniversitesi Açıköğretim 2021 AÖF mezuniyet ve diploma sorgulama ekranı ve tüm detaylar…
AÖF MEZUNİYET SORGULAMA NASIL YAPILIR?
AÖF mezuniyet sorgulama ve mezuniyet diploması doğrulama işlemleri Anadolu Üniversitesi'nin resmi internet sitesi üzerinden gerçekleştiriliyor. Açıköğretim Fakültesi diplomaları ise sınav sonuçlarının açıklanmasını takip eden 20 iş günü içinde öğrencinin bağlı olduğu büroya gönderilecek.
AÖF DİPLOMA SORGULAMA – MEZUN YAZISI ALMA EKRANI E-DEVLET
AÖF geçici mezuniyet belgesi alabilmek için öncelikle kişisel bilgilerle e-Devlet'te giriş yapılır. Ardından "Yükseköğretim Mezun Belgesi Sorgulama" ekranında "Mezun Bilgileriniz" başlığı altında eğitim durumu görüntülenir. Burada "Belge Oluştur" butonuna tıklayıp sayfanın çıktısını alarak geçici mezuniyet belgesi temin edilmiş olur.