AÖF mezuniyet nasıl anlaşılır? 2021 AÖF mezuniyet ve diploma sorgulama!

AÖF mezuniyet ve diploma sorgulama ekranı binlerce açıköğretim öğrencisi tarafından ziyaret ediliyor. Anadolu Üniversitesi bünyesinde açıköğretimden eğitim almakta olan son sınıf öğrencileri sınav sonuçlarının açıklanmasıyla beraber "AÖF mezuniyet nasıl anlaşılır, diploma sorgulama nasıl yapılır?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte Anadolu Üniversitesi Açıköğretim 2021 AÖF mezuniyet ve diploma sorgulama ekranı ve tüm detaylar…