Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi öğrencileri, sınav sonuçlarının açıklanması üzerine mezuniyet durumlarını incelemeye başladı. AÖF mezun olduğumu nasıl anlarım diye araştıran öğrenciler, AÖF geçici mezuniyet belgesi hakkında araştırma yapıyor. AÖF mezuniyet sorgulama nasıl yapılır sorusunun yanıtı ve AÖF diploma sorgulama e-Devlet ekranı haberimizde.

AÖF'TE MEZUN OLDUĞUMU NASIL ANLARIM?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi, mezuniyet işlemlerinin hala devam ettiğini ve henüz mezun gözükmeyen öğrencilerin birkaç gün içinde sistemi yeniden kontrol etmesi gerektiğini aktardı. Mezuniyet bilgisi birkaç gün içinde sisteme yansıyacak, böylece e-Devlet'ten mezun yazısı alınabilecek.