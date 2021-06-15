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Haberler Eğitim Haberleri AÖF yaz okulu kayıt ve sınav tarihleri 2021: Açıköğretim AÖF yaz okulu kayıt dönemi ne zaman başlıyor, sınavlar online mı?
Giriş Tarihi: 15.6.2021 09:07 Son Güncelleme: 15.6.2021 09:08

kayıt ve sınav tarihleri 2021: Açıköğretim AÖF yaz okulu kayıt dönemi ne zaman başlıyor, sınavlar online mı?

AÖF yaz okulu kayıt ve sınav tarihleri 2021: Açıköğretim AÖF yaz okulu kayıt dönemi ne zaman başlıyor, sınavlar online mı?

açıköğretim fakültesi öğrencileri şimdi kayıt ve sınav tarihleri hakkında araştırmalarına başladı. Öğrenciler dönem içerisinde yeterli puanı alamadığı derslerden bu sayede geçme fırsatı yakalayacak. Hal böyleyken “AÖF yaz okulu kayıtları ne zaman başlıyor, sınavlar ne zaman yapılacak, online mı?” soruları gündemdeki yerini aldı. İşte Anadolu Üniversitesi AÖF yaz okulu kayıt tarihleri ve sınavlara ilişkin merak edilen tüm detaylar…

sınavları ve kayıt tarihi için gözler akademik takvimine çevrildi. Geçtiğimiz hafta açıklanan sınav sonuçlarıyla beraber derslerden yeterli geçer puanı alamayan binlerce açıköğretim öğrencisi yeniden sınavlara katılım sağlayacak. Ancak bunun için kişilerin belirlenen tarihlerde kayıtlarını gerçekleştirmesi gerekiyor. Bu noktada ise "AÖF yaz okulu kayıtları ne zaman başlıyor, sınavlar ne zaman yapılacak, online mı?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte AÖF Açıköğretim yaz okulu sınav ve kayıt tarihleri gibi merak edilen tüm detaylar…

SON DAKİKA: AÖF sınav sonuçları açıklandı! Açıköğretim Fakültesi Anadolu Üniversitesi 2021 AÖF sınav sonuçları sorgulama nasıl ve nereden yapılır?

AÖF'TEN SON DAKİKA DUYURUSU!

Anadolu Üniversitesi tarafından yapılan açıklama şu şekilde;

''Değerli öğrencilerimiz, sınav sonuçlarınız sınavlarla ilgili tüm süreçler tamamlandıktan sonra açıklanacaktır. Sağlıklı günler dileriz.''

AÖF SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI!

Anadolu Üniversitesi'nin resmi internet sitesinden öğrenci kimlik bilgileriyle veya e-Devlet girişiyle görüntülenebilirler

SON DAKİKA: AÖF sınav sonuçları açıklandı! Açıköğretim Fakültesi Anadolu Üniversitesi 2021 AÖF sınav sonuçları sorgulama nasıl ve nereden yapılır?

AÖF'TEN SINAV İTİRAZLARI AÇIKLAMASI
Anadolu Üniversitesi Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "5-6-7 Haziran tarihlerinde düzenlenen sınavlara ilişkin sınava ve sınav sorularına itirazlar 10 Haziran Perşembe günü saat 23.59'a kadar Öğrenci Otomasyonu üzerinden yapılabilir." ifadelerini kullandı. Açıklamada itirazlar tamamlandıktan sonrası sonuçların açıklanacağı bilgisi paylaşıldı.

AÖF SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
AÖF sınav sonuçları açıklandı. AÖF sınav sonuçların 11 Haziran Cuma günü belli oldu.

SON DAKİKA: AÖF sınav sonuçları açıklandı! Açıköğretim Fakültesi Anadolu Üniversitesi 2021 AÖF sınav sonuçları sorgulama nasıl ve nereden yapılır?

AÖF YAZ OKULU KAYIT VE SINAV TARİHLERİ

Sınav takvimi içerisinde yer alan bilgilere göre 1-4 Temmuz 2021 tarihleri arasında kayıt yenileme işlemleri olacak. 5 Temmuz'da derslerin başlamasının ardından sınavlar için geri sayıma geçilecek.

Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi yaz okulu sınavları ise 23-27 Ağustos tarihleri arasında yapılacak.

Mazereti bulunan adaylar içinse yaz okulunu sonu mazeret sınavları 6-8 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek.

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AÖF yaz okulu kayıt ve sınav tarihleri 2021: Açıköğretim AÖF yaz okulu kayıt dönemi ne zaman başlıyor, sınavlar online mı?
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