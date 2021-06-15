AÖF yaz okulu sınavları ve kayıt tarihi için gözler Anadolu Üniversitesi akademik takvimine çevrildi. Geçtiğimiz hafta açıklanan sınav sonuçlarıyla beraber derslerden yeterli geçer puanı alamayan binlerce açıköğretim öğrencisi yeniden sınavlara katılım sağlayacak. Ancak bunun için kişilerin belirlenen tarihlerde kayıtlarını gerçekleştirmesi gerekiyor. Bu noktada ise "AÖF yaz okulu kayıtları ne zaman başlıyor, sınavlar ne zaman yapılacak, online mı?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte AÖF Açıköğretim yaz okulu sınav ve kayıt tarihleri gibi merak edilen tüm detaylar…