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Giriş Tarihi: 15.6.2021 09:59

yapılacak? Açık lise - 2021!

AÖL 3. dönem sınavları ne zaman yapılacak? Açık lise - AÖL mazeretli kayıt yenileme tarihi 2021!

Açıköğretim Lisesi (AÖL) sınav tarihleri ve kayıt yenileme tarihi merak ediliyor. Açık lise sınavlarına katılacak öğrenciler, yapılacak diye araştırıyor. 17 Mayıs-11 Haziran tarihleri arasında alınan ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemlerini kaçıranlar, hakkında araştırma yapıyor. İşte mazeretli kayıt yenileme tarihleri!

Açıköğretim Lisesi ilk kayıtlar ve kayıt yenileme işlemleri 11 Haziran'da sona erdi. Mazeretli kayıtlar için belirlenen tarihi merak eden açık lise öğrencileri, hakkında araştırma yapıyor. Öğrenciler ve ne şekilde gerçekleşecek diye de merak ediyor. Önceki sınavlar gibi bu sınavın da online gerçekleşmesi bekleniyor.

AÖL MAZERETLİ KAYIT YENİLEME NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın hazırladığı Açıköğretim Lisesi takvimine göre kayıt yenileme işlemleri 17 Mayıs'ta başlayıp 11 Haziran'da son buldu. Mazeretli kayıtlar ise takvimdeki bilgilere göre 18 Haziran'da yapılacak. Kayıt yenileme işlemi için kayıt yenileme ücreti ödendikten sonra AÖL internet sitesi üzerinden başvuru işlemi gerçekleştirilir. AÖL 3. dönem kayıt yenileme ücretleri açıklandığında güncel veriler haberimizde yer alacak.

AÖL 3. DÖNEM SINAVLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

Binlerce açık lise öğrencisinin katılım göstereceği AÖL 3. dönem sınavları bu yıl 3-7 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek. AÖL sınavları bu dönem de önceki sınavlarda olduğu gibi online olarak düzenlenecek.

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AÖL 3. dönem sınavları ne zaman yapılacak? Açık lise - AÖL mazeretli kayıt yenileme tarihi 2021!
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