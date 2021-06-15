2020-2021 eğitim-öğretim yılı karneleri 18 Haziran Cuma günü e-Okul üzerinden erişime açılacak. E-Okul karne notu sorgulama ekranından öğrenciler ve velileri online olarak karne notlarına ulaşabilecek. Birçok veli bu ekrana erişim için e-Okul öğrenci ve veli girişi nasıl yapılır sorusuna cevap arıyor. E-Okul karne sorgulama ve Veli Bilgilendirme Sistemi karne notu öğrenme ekranı ile e-Okul VBS giriş ekranı haberimizde.

KARNELER NE ZAMAN VERİLECEK?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un açıklamalarına göre, karneler 18 Haziran Cuma gününden itibaren e-Okul üzerinden erişime açılacak. Karne ve başarı belgelerini elden almak isteyenler 2 Temmuz'dan itibaren okul müdürlüklerine müracaat edecek.