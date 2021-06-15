KPSS geç başvuru tarihi ne, geç başvurular ne zaman başlıyor? KPSS geç başvuru ücreti ne kadar?

KPSS A Grubu ve Öğretmenlik sınavları için hazırlanan ancak başvuru sürecini kaçıran adaylar, KPSS geç başvuru tarihi ve ücreti hakkında KPSS geç başvuru tarihi ne, geç başvurular ne zaman başlıyor gibi sorularla araştırma yapıyor. ÖSYM tarafından Ağustos ayında düzenlenecek olan sınava ilişkin geç başvurular %50 artırımlı fiyatla alınacak. İşte KPSS geç başvuru ücreti ne kadar sorusunun yanıtı ve geç başvuru tarihi.

KPSS GEÇ BAŞVURU TARİHİ NE?

2021 KPSS geç başvuru ne zaman sorusunun yanıtı ÖSYM'nin 2021 sınav takvimiyle yanıt buluyor. Takvime göre, geç başvurular 22-23 Haziran tarihlerinde alınacak. Ağustos ayında gerçekleşecek olan sınav için başvuru sürecini kaçıranlar bu tarihlerde başvuruda bulunabilecek.