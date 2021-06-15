Telafide Ben De Varım yaz uygulaması kapsamında; telafi eğitimi sürecine dair bilgiler Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlandı. Temmuz ve Ağustos aylarında uygulanacak olan eğitim kapsamında illere yazı gönderildi ve başvurular ise belirtilen resmi adres üzerinden yapılacak. Gönüllülük esasına göre öğrenciler, öğretmenler ve velilere yönelik olan eğitim faaliyetleri belirtilen program dahilinde gerçekleştirilecek. Bu kapsamda; telafi eğitimi ne zaman başlıyor, kaç gün sürecek? 2021 Telafi eğitimi nedir ve nasıl olacak?