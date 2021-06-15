Koronavirüs salgını sebebiyle yüz yüze eğitimin sekteye uğraması sonucu uzaktan eğitime katılamayan öğrenciler derslerinden geri kaldı. Eğitimde verimliliği arttırmak amacıyla Milli Eğitim Bakanlı "Telafide Ben de Varım" adlı bir telafi programı geliştirdi. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk imzasıyla gönderilen yazıda, telafi eğitimi programının detaylarına yer verildi. Bunun üzerine, MEB telafi eğitimi başvurusu ne zaman, telafi eğitimi ne zaman başlayacak gibi sorular merak edildi. Ayrıca telafi eğitimi zorunlu mu, telafi eğitimi nasıl olacak gibi sorular da konuya ilişkin merak edilenler arasında yer aldı.
TELAFİ EĞİTİMİ NASIL OLACAK?
Telafide Ben de Varım programı kapsamında, okul, ilçe ve il genelinde sosyal, kültürel, bilimsel ve sportif eğitim faaliyetleriyle etkinlikler gerçekleştirilecek. https://telafidebendevarim.meb.gov.tr adresinde yer verilen açıklamada tüm kamu kurum ve kuruluşlarıyla iş birliği içinde hareket edileceği bildirildi. Öğrenci, öğretmen ve velilere yönelik örnek eğitim faaliyetleri, içerik ve materyallerine söz konusu internet adresinden erişilebilecek.
MEB TELAFİ EĞİTİMİ BAŞVURUSU NE ZAMAN?
Telafi eğitimi başvuruları 21 Haziran-2 Temmuz tarihleri arasında alınacak. Eğitim faaliyetleri ise 5 Temmuz-31 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Eğitime katılmak isteyen öğrenciler, veli izin belgesiyle eğitim faaliyetlerinin açıldığı okullara başvuruda bulunabilecek.
MEB TELAFİ EĞİTİMİ ZORUNLU MU?
Telafi eğitiminde hem öğrenciler hem de öğretmenler için gönüllülük esas olacak. Programda eğitim faaliyetleri fiziksel, sosyal-duygusal, akademik gelişim ve özel eğitim olmak üzere dört alanda hareket edilecek.