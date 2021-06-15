Meslek etiği nedir? Meslek etiği ilkeleri nelerdir?

Etik sözlük anlamı ile; töre bilimi, ahlak bilimi, ahlaki, ahlakla ilgili olan şeklinde tanımlanmaktadır. Etik, insanın bütün davranış ve eylemlerinin temelini araştırmaktadır. Günümüzde etik kavramı, daha çok iş hayatı içerisindeki davranış biçimlerini irdeleyen, düzenleyen bir disiplin olarak görülmektedir.

MESLEK ETİĞİ NEDİR?

Meslek etiği, yapılan işle alakalı neyin yanlış, neyin doğru olduğunu belirleyen kurallar bütünüdür. O işle ilgili birtakım davranış kuralları oluşturur. Mesleğe mensup kişilerin bu kurallara uymasını zorunlu kılar. Ayrıca uymayanları da meslekten çıkarır. Kısacası mesleki hizmet ideallerini koruyan ilkeler bütünüdür. Her mesleğin kendini göre meslek etiği vardır.

MESLEK ETİĞİ İLKELERİ

Yönetici ya da patronların otokratik gücünü kontrol altında tutar, denetler.

Kurumların toplumsal sorumluluklarını tanımlar ve bu doğrultuda faaliyette bulunmaya motive eder.

Meslektaş baskısı sağlayarak, meslek üyelerini etik davranış göstermeye motive eder.

Meslek üyelerine doğru ya da yanlış eylemleri konusunda daha tutarlı ve kararlı bir rehberlik sağlar.

Kurumun ya da mesleğin çıkarlarının gözetilmesini sağlar.

Belirsiz durumlarda nasıl davranılacağı konusunda meslek mensuplarına rehberlik eder.

MESLEK ETİĞİ GEREKLİ MİDİR?

İş hayatı içerisinde doğru davranış biçimlerini uygulamak, dürüst, adil, eşit ve tarafsız olmak, yalan söylememek için meslek etiği zorunlu bir durumdur. Bütün meslektaşlar çalışmalarının her cephesinde dürüstlük sergilemelidir. Meslektaşların kurdukları ilişkiler ve kurum dışındaki temasları samimi ve hakkaniyetli olmalıdır, yürütülen bütün faaliyetlerde itimada dayalı bir güven ortamı sağlanmalıdır. İş hayatında üretilen her türlü malın üretiminde ve çalışanlarla ilgili problemlerin çözümünde yasalara bağlı kalmak da mesleki etik ilkelerindendir. Günümüzde iş yaşamında gerek üretim alanını gerekse çalışma hayatını düzenleyen yasalar mevcuttur.

ETİK MESLEKİ DAVRANIŞLAR