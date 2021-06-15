Nicel anlam nedir? Nicel anlam örnekleri nelerdir?

Bir cümlede nitel ya da nicel kelime olup olmadığını anlayabilmeniz için birkaç yöntem vardır. Bunlardan biri cümleye "Nasıl?" ya da "Ne kadar?" sorularını sormaktır. Bir başka yöntem ise cümlenin soyut ya da somut anlam taşıyıp taşımadığıdır. İşte nicel anlam örnekleri…

NİCEL ANLAM NEDİR?

Bir şeyin sayılabilen, ölçülebilen veya azalıp çoğalabilen durumu, kemiyet, miktar, kantite gibi özelliklerine nicel denir. Kavramların sayılabilen, ölçülebilen, azalıp çoğalabilen özelliklerini gösteren sözcüklere de nicel anlam denir. Nicel anlam bir başka deyişle, bir varlığın miktarını veya sayısını göstermektedir. Nitel anlamın tersine, nicelik ifadesi bir ölçü bildirir ve sayılabilen bir değeri ifade etmektedir.

NİCEL ANLAM ÖRNEKLERİ

"Evimizin yanına yüksek bina yapıldı."

"Evimizin alt katı sert zeminle yapılmış."

"Arkadaşım çok dar elbise giydiği için rahat edemiyordu"

"Annem bana çok ağır bir çanta hazırlamış."

"-15 derece soğukta eve gidiyorduk."

"Çocuklar evdeki yüksek balkona çıkmışlar."

"Bu yaz kendimi çok hafif hissediyorum ."

"Aşağıdan yukarıya 5 kilo paket çıkardım."

"Bu ağacın meyvesi çok sert oluyor."

"Yumuşak eldivenleri daha çok seviyorum."

NİCEL VE NİTEL ANLAM ARASINDAKİ FARKLAR