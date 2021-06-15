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Giriş Tarihi: 15.6.2021 14:51 Son Güncelleme: 15.6.2021 14:51

nedir? Nitel anlam örnekleri nelerdir?

Nitel anlam nedir? Nitel anlam örnekleri nelerdir?

Günlük hayatımızda en çok kullandığımız ve anlamları çok merak edilen kelimeler arasında nitel ve nicel gelmektedir. Bu iki anlam merak edildiği kadar da birbirine karıştırılmaktadır. Hangisi nitel hangisi nicel gibi sorular akla gelmektedir. Bu yazımızda sizlere nedir konusuna değineceğiz. Nitel anlam örnekleri nelerdir? İşte nitel anlam hakkında detaylar…

Herhangi bir şeyin ya da durumun ne gibi özelliklere sahip olduğunu ya da nasıl olduğunu anlatan tabirler vardır. Bunlar genellikle soyut kavramlardır. "Hayalimdeki güzel ev bu değildi" Bu örnekteki gibi soyut bir kavramın özellikleri nitelendirilmektedir. Burada merak edilen soru bu kavramlar mı yoksa nicel anlam mı? Bu yazımızda nitel anlam nedir sorusunu yanıtlayarak örnekler vereceğiz. Nitel ve nicel anlam arasındaki farklara değineceğiz.

NİTEL ANLAM NEDİR?

Bir ismin özelliğini, niteliğini, kalitesini, değerini, rengini, şeklini gösteren ve onu niteleyen anlamlara nitel anlam denir. Herhangi bir şeyin ya da durumun ne gibi özelliklere sahip olduğunu ya da nasıl olduğunu anlatan kelimeler de diyebiliriz. Nitel anlam soyut kelimeleri kapsar. Yani ölçülemeyen fakat o söz konusu nesnenin özelliğini belirten ifadelerdir.

NİTEL ANLAM ÖRNEKLERİ

  • Dolabın üstündeki yırtık kağıdı bana verdi.
  • Günün en lezzetli yemeklerini babam yaptı.
  • Son model arabasıyla yanımıza geldi.
  • Başındaki pembe şapka herkesin dikkatini çekti.
  • Bozuk plak gibi çalıp, durdu.
  • Son model telefonu ile okula geldi
  • Evin içinde derin düşüncelere daldı.
  • Yırtık elbiseleriyle işe gitti.
  • Bu elbise senin üstünde güzel durmuş.
  • Pekmez yapmak için kara üzüm gereklidir.
  • Bugün aklıma dahiyane bir düşünce geldi.

NİTEL VE NİCEL ANLAM ARASINDAKİ FARKLAR

  • Nitel anlam somut kavramlardır. Nicel anlamlar ise soyut kavramları kapsar.
  • Nitel anlamlar ölçümleme yapmaz, nicel anlamlar ölçümleme yapar.
  • Nitel anlamlar beş duyuya hitap ederken, nicel anlamlar sayısal verileri kapsar.
  • Nitel anlamlı kelimeyi bulmak için isimlere "Nasıl?" sorusu sorulur.
  • Nicel anlam sayılabilen, ölçülebilen, azalma ve çoğalma özelliği olan kelimeler için kullanılır.
  • Cümle içerisindeki nicel anlamlı kelimeyi "Ne kadar?" sorusu ile bulunabilir.

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Nitel anlam nedir? Nitel anlam örnekleri nelerdir?
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