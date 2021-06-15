Nitel anlam nedir? Nitel anlam örnekleri nelerdir?

Herhangi bir şeyin ya da durumun ne gibi özelliklere sahip olduğunu ya da nasıl olduğunu anlatan tabirler vardır. Bunlar genellikle soyut kavramlardır. "Hayalimdeki güzel ev bu değildi" Bu örnekteki gibi soyut bir kavramın özellikleri nitelendirilmektedir. Burada merak edilen soru bu kavramlar nitel anlam mı yoksa nicel anlam mı? Bu yazımızda nitel anlam nedir sorusunu yanıtlayarak örnekler vereceğiz. Nitel ve nicel anlam arasındaki farklara değineceğiz.

NİTEL ANLAM NEDİR?

Bir ismin özelliğini, niteliğini, kalitesini, değerini, rengini, şeklini gösteren ve onu niteleyen anlamlara nitel anlam denir. Herhangi bir şeyin ya da durumun ne gibi özelliklere sahip olduğunu ya da nasıl olduğunu anlatan kelimeler de diyebiliriz. Nitel anlam soyut kelimeleri kapsar. Yani ölçülemeyen fakat o söz konusu nesnenin özelliğini belirten ifadelerdir.

NİTEL ANLAM ÖRNEKLERİ

Dolabın üstündeki yırtık kağıdı bana verdi.

Günün en lezzetli yemeklerini babam yaptı.

Son model arabasıyla yanımıza geldi.

Başındaki pembe şapka herkesin dikkatini çekti.

Bozuk plak gibi çalıp, durdu.

Son model telefonu ile okula geldi

Evin içinde derin düşüncelere daldı.

Yırtık elbiseleriyle işe gitti.

Bu elbise senin üstünde güzel durmuş.

Pekmez yapmak için kara üzüm gereklidir.

Bugün aklıma dahiyane bir düşünce geldi.

NİTEL VE NİCEL ANLAM ARASINDAKİ FARKLAR