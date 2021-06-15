Nitel anlam nedir? Nitel anlam örnekleri nelerdir?

Herhangi bir şeyin ya da durumun ne gibi özelliklere sahip olduğunu ya da nasıl olduğunu anlatan tabirler vardır. Bunlar genellikle soyut kavramlardır. "Hayalimdeki güzel ev bu değildi" Bu örnekteki gibi soyut bir kavramın özellikleri nitelendirilmektedir. Burada merak edilen soru bu kavramlar nitel anlam mı yoksa nicel anlam mı? Bu yazımızda nitel anlam nedir sorusunu yanıtlayarak örnekler vereceğiz. Nitel ve nicel anlam arasındaki farklara değineceğiz.
NİTEL ANLAM NEDİR?
Bir ismin özelliğini, niteliğini, kalitesini, değerini, rengini, şeklini gösteren ve onu niteleyen anlamlara nitel anlam denir. Herhangi bir şeyin ya da durumun ne gibi özelliklere sahip olduğunu ya da nasıl olduğunu anlatan kelimeler de diyebiliriz. Nitel anlam soyut kelimeleri kapsar. Yani ölçülemeyen fakat o söz konusu nesnenin özelliğini belirten ifadelerdir.
NİTEL ANLAM ÖRNEKLERİ
NİTEL VE NİCEL ANLAM ARASINDAKİ FARKLAR