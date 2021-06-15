Nitel araştırma yöntemleri nelerdir? Nitel veri analizi nasıl yapılır?

Araştırma tanımını açıklayacak olursak; belirli bir soru ya da sorunların sistematik ve mantıklı bir biçimde cevaplandırılmasını sağlama girişimi diyebiliriz. Araştırmayı yapan kişi yani araştırmacı ise bilinmeyeni ortaya çıkarmak için çaba gösterir. Bunun için araştırmacı yapacağı araştırma için doğru yöntemi seçmesi gerekir. Yapılan araştırmanın nicel mi nitel mi olacağına karar vermelidir. …

NİTEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ NELERDİR?

Sosyal olguları bağlı oldukları sosyal çevre içerisinde araştırmayı ve anlamayı planlayan araştırma yöntemine nitel araştırma yöntemi denir. Nitel araştırmada kişilere açık uçlu sorular yöneltilir. Konuşma yöntemi ile veri toplanır. Bu arada toplanan veriler sayısal nitelikte değildir. Bir konuyu ölçmekten ziyade tanımlamaya yönelik araştırmalar yapar.

Nitel analiz yöntemleri üç ana başlıkta toplanır. Bunlar:

Tema analizi

Bireysel ve odak grup görüşmeleri, doküman ve gözlem notları bağlamsal anlamda üst temalar altında kategori ve alt temalara ayrılarak analiz şeklinde tema analizi denir.

Betimsel Analiz

Görüşme transkriptleri, doküman metinleri ve gözlem notları doğrudan alıntılarla probleme ilişkin veriyi üst tema, kategori ve alt tema altında anlamak ve sunmak yöntemine dayanan analiz şeklinde betimsel analiz denir.

İçerik Analizi

Nitel veri analizinin son basamağı olarak adlandırılır. Tema ve betimsel analizi kapsayan analizdir.

NİTEL VERİ ANALİZİ NASIL YAPILIR?

Araştırma problemini belirlemek,

Kavramsal çerçeveyi oluşturmak,

Araştırma sorusunun yazılması,

Örneklemin belirlenmesi,

Araştırmacı rolünün benimsenmesi,

Veri toplama araçlarını geliştirmek,

Veri toplamak,

Veri analizi yapmak,

Elde edilen sonuçların sınırlandırılması,

Genellemelere ulaşmak,

Araştırmanın kuram için doğurduğu sonuçlara ulaşmak.

NİTEL ARAŞTIRMA ÖRNEĞİ

ÖRNEK: "Yönetici ve öğretmenlerin Leonardo Da Vinci projesine katılma nedenlerine ilişkin görüşlerini genel olarak yorumladığımızda, okul yöneticileri örgütsel etkililik ve yeterlilik bağlamında okullarındaki öğretmenlerin Avrupa ülkelerini görmelerini, oradaki eğitim sistemlerini incelemelerini, iyi örnekleri kendi okullarına taşımalarını ve ufuklarını geliştirmelerini istemekte; öğretmenlerin de bu amaca uygun olarak farklı bir ülkeyi tanımak, farklı bir ülkenin eğitim sistemini incelemek ve projenin işleyişine yardımcı olmak için Leonardo Da Vinci projesine katıldıkları görüşlerinden anlaşılmaktadır."

SONUÇ: Yukarıdaki içerik analizinden de anlaşılacağı üzere yönetici ve öğretmenlerin Leonardo Da Vinci projesine katılma nedenlerine ilişkin görüşleri görev bağımsız değişken, katılma nedenleri bağımlı değişken olarak ele alınmış ve yönetici ve öğretmenlerin görüşleri karşılaştırılırmış ve farklılıklar veya benzerlikler yorumlanmıştır. İçerik analizinde yöneticiler kurumsal boyutta düşünerek örgütün amaçlarına ulaşma derecesi olarak tanımlanabilecek örgütsel etkililik kaygısı taşırken, öğretmenler daha çok bireysel boyutta düşünerek işgörenlerin gereksinimlerinin karşılanması olarak tanımlanabilecek yeterlik kaygısı taşıyarak Leonardo Da Vinci projesine katıldıkları şeklinde araştırmacı tarafından yorumlanmıştır. Böylece katılımcıların görüşleri daha ayrıntılı ve detaylı bir şekilde yorumlanarak katılımcıların ilk bakışta anlaşılmayan gerçek niyetleri ortaya konularak yorumlanmıştır.

NİTEL VE NİCEL ARAŞTIRMA ARASINDAKİ FARKLAR