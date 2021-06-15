17 Mayıs'ta başlayan 2021 sözleşmeli öğretmenlik mülakat süreci dün tamamlandı. Önceden belirtilen tarihler ve merkezlerde gerçekleştirilen sınavların ardından sınav sonuçlarının açıklanma tarihi gündeme geldi. Sınavı tamamlayan öğretmen adayları heyecanla 2021 sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları (sözlü sınav sonuçları) ne zaman açıklanacak diye araştırıyor. Sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınav sonucu sorgulama e-Devlet ekranı haberimizde.
KARANTİNADAKİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ SÖZLÜ SINAV TARİHLERİ
17 Mayıs-13 Haziran arasında gerçekleştirilen sözleşmeli öğretmen mülakatları sürecinde koronavirüs salgını sebebiyle karantinada olan adayların sınav tarihleri belli oldu. Sınava giremeyen adaylar 28 Haziran-2 Temmuz arasında mülakata alınacak.
SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Güncel takvime göre sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları 8 Temmuz'da açıklanacak. 20 bin sözleşmeli öğretmen atama sonuçları ise 8 Eylül tarihinde açıklanacak. Öğretmen adayları mülakat sonuçlarına e-Devlet üzerinden ulaşacak. Öğretmen atama sonuçları için adaylara ayrıca bir evrak gönderilmeyecek.
SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN ALIMI KONTENJAN SAYISI
Milli Eğitim Bakanlığı'nın internet sitesinde sözleşmeli öğretmen ataması yapılacak 20 bin kadro verildi. Atama yapılacak branşlar ve kontenjanları tek tek sıralandı. En çok atama yapılacak branş 2 bin 883 kontenjanla sınıf öğretmenliği olurken 2 bin 94 kontenjanla özel eğitim, 1938 kontenjanla İngilizce, 1805 kontenjanla din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenlikleri onu takip etti.