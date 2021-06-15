Takdir teşekkür hesaplama işlemi 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11 ve 12. sınıf! E Okul VBS girişi ile ortalama hesaplama ve takdir teşekkür hesaplama nasıl yapılır?

Okullarda yaz tatilinin başlamasına çok az bir zaman kaldı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada karnelerin verileceği tarihi açıkladı. Bu gelişmenin ardından karne notu ve takdir teşekkür hesaplama işlemi hakkındaki araştırmalar hız kazandı. Öğrenciler, dönem sonu ortalamaları ile takdir belgesi veya teşekkür belgesi alacak.

TAKDİR TEŞEKKÜR HESAPLAMA NASIL YAPILIR? | KARNE NOTU VE ORTALAM HESAPLAMA 2021

5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. ve 12. sınıf takdir teşekkür hesaplama işlemi, son günlerde sıklıkla gündeme geliyor. Takdir ve teşekkür belgesi için ortalama notlarını hesaplamaya başlayanlar için tüm detaylar haberimizde yer alıyor.

İşte adım adım takdir teşekkür hesaplama işlemleri ve karne notu ortalama öğrenme ekranı